'Sát thủ' ném bom Tu-22M3 Nga bị Không quân Thụy Điển chặn trên biển Baltic

Trong thông báo chính thức, Không quân Thụy Điển nêu rõ: "Không quân Thụy Điển đã phát hiện các máy bay ném bom Tu-22 của Nga được hộ tống bởi Su-35 trên biển Baltic. Nhiệm vụ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng Cảnh sát hàng không Baltic".

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga. (Nguồn: Không quân Thụy Điển)

Thông báo được công bố kèm hình ảnh một chiếc Tu-22M3 mang theo tên lửa hành trình bay ở độ cao lớn trên biển.

Theo phía Thụy Điển, vụ đánh chặn diễn ra đúng thời điểm Nga đang tiến hành một đợt huấn luyện quy mô với nhiều máy bay ném bom Tu-22M3 cất cánh từ căn cứ Olenya trên bán đảo Kola. Những chiếc Tu-22M3 mới được điều chuyển từ Siberia đã thực hiện chuyến bay kéo dài nhiều giờ trên Baltic, nhưng vẫn duy trì trong không phận quốc tế.

Trong suốt hành trình, máy bay NATO liên tục theo dõi đội hình Nga ở nhiều giai đoạn khác nhau, bởi đây là khu vực mà liên minh thường xuyên giám sát máy bay tầm xa của Nga khi chúng tiếp cận không phận Bắc Âu. Thụy Điển cũng phối hợp cùng đơn vị Cảnh sát Hàng không Baltic để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình giám sát xuyên biên giới.

Tu-22M3 là máy bay ném bom tầm xa với bán kính chiến đấu khoảng 2.400 km, có khả năng mang tên lửa Kh-22 và Kh-32 — những loại vũ khí từng được Nga sử dụng trong chiến sự tại Ukraine để tấn công mục tiêu mặt đất.

Việc các máy bay này xuất hiện ở Baltic diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường theo dõi hoạt động quân sự của Nga tại Bắc Âu. Trong năm qua, Nga đã mở rộng lực lượng triển khai ở bán đảo Kola, đưa các nền tảng tấn công tầm xa đến gần hơn khu vực Baltic và Bắc Cực.

Không quân Thụy Điển cho biết không xảy ra bất kỳ hành động thiếu an toàn nào trong cuộc chạm trán. Máy bay Nga không xâm phạm không phận Thụy Điển, còn các tiêm kích Thụy Điển chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận dạng và giám sát từ xa trước khi quay trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.