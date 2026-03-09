Điểm nóng xung đột ngày 9-3: Biến số Houthi trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

Chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn. Thế nhưng, bất ngờ là lực lượng Houthi ở Yemen vẫn giữ im lặng.

Phong trào Houthi đã liên tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ xung đột Dải Gaza hồi tháng 10-2023.

Giới phân tích dự đoán Houthi có khả năng tham gia xung đột và thái độ kiềm chế hiện tại là một phần chiến lược.

“Khả năng Houthi can thiệp là có, và có thể diễn ra dưới hình thức leo thang từng bước. Ở giai đoạn hiện tại, Houthi ưu tiên tránh bị Mỹ và Israel trả đũa trực tiếp” - Luca Nevola, nhà phân tích cấp cao về Yemen và vùng Vịnh tại tổ chức ACLED, chia sẻ.

Người ủng hộ Houthi hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel ở Sanaa, Yemen hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP

Tháng 8-2025, đòn không kích của Israel đã giết chết ít nhất 12 thành viên trong giới lãnh đạo Houthi, trong đó có Ahmed al-Rahawi - quan chức đứng đầu bộ máy Houthi ở thủ đô Sanaa và Tham mưu trưởng Mohammed al-Ghumari. Đây là một trong những tổn thất nặng nề nhất mà nhóm này từng gánh chịu trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Vụ việc đó, cùng với các cuộc tấn công khác năm 2025, khiến Houthi thận trọng và cảnh giác hơn. “Nhóm này dường như lo sợ tình báo Israel và khả năng bị thủ tiêu lãnh đạo” - ông Nevola nói.

Lá bài dự phòng?

Sadam al-Huraibi - nhà bình luận chính trị người Yemen - cho biết Houthi sẽ tham gia nếu Iran yêu cầu. “Tehran không muốn sử dụng tất cả quân bài cùng một lúc và họ có thể giữ lại Houthi cho giai đoạn tiếp theo” - ông Huraibi dự đoán.

“Tôi cho rằng việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc chiến chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Israel và Mỹ không dừng lại, Houthi không thể đứng ngoài cuộc mãi mãi. Houthi đang chuẩn bị cho chiến sự ở Sanaa và các tỉnh họ kiểm soát” - ông nói thêm.

Ông Nevola đồng tình với ông Huraibi: “Khi tất cả trục kháng cự đang bị tấn công trực tiếp, việc đảm bảo hoạt động liên tục lâu dài từ Yemen và bảo vệ Houthi như một nơi trú ẩn an toàn có thể trở thành ưu tiên chiến lược”.

Adel Dashela - nhà nghiên cứu tại Học viện Mesa Global - cho biết lực lượng Houthi chưa muốn chính thức tuyên chiến để thể hiện mình là phe phái độc lập, không chịu sự chỉ đạo của Tehran.

Các mục tiêu tiềm năng

Mặc dù chịu nhiều tổn thất, Houthi vẫn chưa hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lãnh đạo lực lượng Houthi, Abdel-Malik al-Houthi, tuyên bố “Yemen hoàn toàn đứng về phía Iran”. Ông nhấn mạnh "chúng tôi đang nắm cò súng", có thể tham gia vào cuộc chiến bất cứ lúc nào tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Ông Huraibi cho biết lực lượng Houthi vẫn có khả năng gây hỗn loạn ở biển Đỏ và phóng máy bay không người lái cùng tên lửa về phía Israel.

Việc Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh trong tuần qua có thể đã làm quá tải hệ thống đánh chặn. Do đó, đòn đánh từ Houthi sẽ nguy hiểm hơn nữa.

“Các đòn máy bay không người lái tầm xa và tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Israel có thể hiệu quả hơn ở giai đoạn sau của xung đột, khi hệ thống phòng không chưa kịp hồi phục. Việc mở thêm mặt trận phía Nam có thể gây thêm áp lực lên Israel” - ông Nevola giải thích.

Hơn nữa, theo ông Huraibi, tổn thất về nhân sự ở Iran đã giáng đòn mạnh vào tinh thần của Houthi.

“Iran là biểu tượng tôn giáo của lực lượng Houthi. Khi biểu tượng đó bị tổn hại, tinh thần chiến đấu không thể duy trì. Nền chính trị hỗn loạn tại Iran có thể là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của các lực lượng đồng minh trong khu vực, bao gồm ở Yemen” - ông kết luận.