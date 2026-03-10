NATO "nâng cấp" cảnh báo sau khi Iran nã tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, hôm 9/3 (giờ địa phương), Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ tên lửa đạn đạo thứ hai được phóng từ Iran sau khi quả đạn này xâm nhập không phận nước này.

Đây là vụ việc thứ hai trong vòng một tuần qua ghi nhận tên lửa đạn đạo từ Iran hướng về khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên của NATO và cũng là nước láng giềng trực tiếp của Iran.

Các mảnh vỡ được phát hiện sau khi hệ thống phòng không NATO bắn hạ tên lửa được phóng từ Iran tại tỉnh Hatay phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4/3. Ảnh

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện một cách kiên quyết và không do dự trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ và không phận của đất nước chúng tôi".

Về phần mình, cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu sự cố thứ hai như vậy kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Người phát ngôn NATO Allison Hart nêu rõ: “NATO một lần nữa đã đánh chặn một tên lửa hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. NATO kiên định trong sự sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào”.

So với phát biểu hôm 4/3 sau lần dội tên lửa đầu tiên của Iran nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của người phát ngôn NATO đã có sự thay đổi. Theo đó, từ “đứng vững bên cạnh đồng minh”, lập trường của NATO đã được nâng lên thành “sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào”.

Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc. Tuy nhiên, Tehran trước đó nhiều lần khẳng định họ không có ý định tiến hành chiến tranh với các quốc gia trong khu vực và không chủ đích nhắm mục tiêu vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ hai trong NATO. Tuy vậy, nước này vẫn chưa hoàn thiện được hệ thống phòng không tích hợp quy mô quốc gia, buộc họ phải tiếp tục dựa vào các năng lực phòng thủ của NATO trong cả hai sự cố tên lửa xảy ra trong tuần qua.

Trong trường hợp tình hình tiếp tục leo thang, bước đi này của Iran có thể mở đường cho việc kích hoạt Điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể theo đó toàn bộ liên minh sẽ bảo vệ một thành viên nếu nước đó bị tấn công.