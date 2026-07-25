Tiêm kích Su-27 Ukraine phá hủy sở chỉ huy điều khiển UAV của Nga, tung video cận cảnh cuộc không kích

Tiêm kích Su-27 của Ukraine. Ảnh Wikimedia Commons

Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 39 của Ukraine ngày 24/7 đã công bố đoạn video ghi lại một nhiệm vụ chiến đấu, trong đó các tiêm kích Su-27 tiến hành không kích và phá hủy một sở chỉ huy điều khiển UAV của Nga.

Theo đơn vị này, các phi công Su-27 vẫn đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên chiến trường, từ bảo vệ không phận Ukraine đến tập kích các mục tiêu quân sự có giá trị cao của Nga.

Mục tiêu trong chiến dịch lần này là một trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các máy bay không người lái Nga.

Video do Lữ đoàn 39 công bố ghi lại nhiều giai đoạn của nhiệm vụ, từ cảnh các tiêm kích Su-27 cơ động trên không, hình ảnh bên trong buồng lái cho đến thời điểm mục tiêu bị đánh trúng.

Quân đội Ukraine không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc không kích cũng như loại vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, theo tuyên bố của lữ đoàn, sở chỉ huy điều khiển UAV của Nga đã bị phá hủy thành công.

Đây là một trong số ít lần Không quân Ukraine công khai hình ảnh tác chiến của các tiêm kích Su-27, dòng máy bay chiến đấu chủ lực có từ thời Liên Xô nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ phòng không và tấn công mặt đất kể từ khi xung đột bùng phát.

Trước đó, Defense Express đưa tin lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo, ngăn chặn hai tên lửa chống hạm Oniks và vô hiệu hóa 81 máy bay không người lái của Nga trong một đợt tập kích quy mô lớn.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố cũng như đoạn video do Ukraine công bố.