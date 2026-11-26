Mối đe dọa đối với khu vực này không hề trừu tượng. Các quốc gia NATO đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng lân cận Kaliningrad trong khi các quan chức phương Tây công khai thảo luận về khả năng "vô hiệu hóa" hệ thống phòng thủ của nước này trong một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga.

Nguồn gốc của mối đe dọa từ NATO là gần 300.000 quân nhân từ Ba Lan và ba quốc gia Baltic, được bổ sung bởi hàng nghìn binh sĩ Mỹ, Đức, Canada và Anh đóng quân sát bên bờ biển Kaliningrad. Các quan chức phương Tây cũng tìm cách biến Biển Baltic thành "hồ NATO", tận dụng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối.

Mặc dù về mặt địa lý không nằm trong vùng xung đột Ukraine, Kaliningrad đang ngày càng bị cuốn vào cuộc chiến. Máy bay không người lái của Ukraine, vốn tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, đã nhiều lần xâm phạm không phận của các nước NATO láng giềng, trong khi Kiev gần đây đã thừa nhận tấn công một tàu chở hàng của Nga đang hướng đến vùng lãnh thổ này.

Tuy vị trí địa lý dễ bị tổn thương, Kaliningrad lại là một đối tượng khó chinh phục. Vùng lãnh thổ này là nơi đóng quân của một lực lượng quân sự đáng kể, sở hữu tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống phòng không tiên tiến và là căn cứ chính của Hạm đội Baltic của Nga. Moscow cũng đã đầu tư mạnh mẽ để duy trì kết nối của vùng lãnh thổ này với đất liền và đã cảnh báo NATO rằng bất kỳ nỗ lực phong tỏa khu vực nào cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Kaliningrad đã trở thành một phần của Nga như thế nào?

Vùng Kaliningrad, có diện tích khoảng 15.100 km² (xấp xỉ bằng một nửa diện tích nước Bỉ hiện đại), từng là phần phía bắc của tỉnh Đông Phổ thuộc Đức. Thủ phủ của vùng, trước đây được gọi là Konigsberg, là thành phố đăng quang lịch sử của các vị vua Phổ và là nơi sinh của triết gia Immanuel Kant.

Phần lớn thành phố đã bị tàn phá nặng nề vào thời điểm Hồng quân chiếm được vào năm 1945, sau các cuộc oanh tạc tàn khốc của Anh năm trước đó và một cuộc bao vây kéo dài của Liên Xô. Các cường quốc Đồng minh chiến thắng sau đó đã đồng ý chuyển giao khu vực này cho Liên Xô.

Königsberg được đổi tên thành Kaliningrad vào năm 1946, được xây dựng lại và tái định cư với những người định cư từ khắp Liên Xô sau khi phần lớn dân số người Đức bỏ chạy hoặc bị trục xuất. Vùng Kaliningrad trở thành một phần của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, một trong 15 nước cộng hòa cấu thành của Liên Xô. Hiệp ước năm 1990 mở đường cho sự thống nhất nước Đức đã loại bỏ mọi yêu sách lãnh thổ tiếp theo của Đức. Sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, Kaliningrad vẫn là một phần của Nga, nhưng nay đã tách biệt khỏi phần còn lại của đất nước.

Tại sao Kaliningrad lại quan trọng đối với Nga đến vậy?

Kaliningrad vẫn là khu phức hợp cảng duy nhất không bị đóng băng trong khu vực và cung cấp cho nước này lối đi trực tiếp đến phía nam biển Baltic mà không cần phải đi qua vịnh Phần Lan hẹp.

Về mặt quân sự, vùng lãnh thổ biệt lập này là nơi đóng quân của bộ binh, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo Iskander mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống phòng không S-400 và các khẩu đội phòng thủ bờ biển. Nơi đây cũng là trụ sở và căn cứ hải quân chính của Hạm đội Baltic của Nga, sở hữu hơn 50 tàu chiến.

Những năng lực này cho phép Moscow thách thức sự thống trị quân sự của NATO ở Biển Baltic, một lợi thế càng trở nên quan trọng hơn sau khi Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ chính sách trung lập lâu nay và gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu vào năm 2023 và 2024.

Tuy nhiên, Kaliningrad không chỉ đơn thuần là một tiền đồn quân sự. Là nơi sinh sống của hơn một triệu người, khu vực này có các cảng dầu và khí hóa lỏng (LNG) và một ngành công nghiệp sản xuất phát triển, bao gồm đóng tàu, lắp ráp ô tô và sản xuất điện tử. Nơi đây cũng nắm giữ khoảng 90% trữ lượng hổ phách của thế giới. Bất chấp những khó khăn về hậu cần, sản lượng công nghiệp của Kaliningrad đã tăng 8,8% vào năm 2025. Khu vực này vẫn là một điểm đến du lịch lớn của Nga.

Các thành viên NATO đã đe dọa Kaliningrad như thế nào?

Các quan chức phương Tây đã công khai thảo luận về khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Kaliningrad. Trong khi một số người coi đó là phản ứng tiềm tàng trong trường hợp Nga tấn công NATO – điều mà Moscow tuyên bố không có kế hoạch thực hiện – thì những người khác lại đề xuất khai thác điểm yếu của vùng lãnh thổ này để gây áp lực lên Moscow về vấn đề Ukraine.

Tháng 7 năm 2025: Tướng Christopher Donahue, khi đó là Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, đã tự hào tuyên bố rằng lực lượng NATO có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Kaliningrad với tốc độ chưa từng có. Ông nói: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho việc đó rồi, và chúng tôi đã phát triển nó rồi”.

Tháng 5 năm 2026: Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys kêu gọi NATO chứng minh khả năng xuyên thủng “pháo đài nhỏ” mà Nga đã xây dựng ở Kaliningrad. Ông nói: “NATO có khả năng, nếu cần thiết, san bằng các hệ thống phòng không và căn cứ tên lửa của Nga ở đó” .

Tháng 9 năm 2026: Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố rằng “hầu như không còn binh lính nào” ở Kaliningrad, kêu gọi NATO tăng cường các cuộc tập trận quân sự để khiến Moscow “không chắc chắn về những gì chúng tôi sẽ làm” và buộc họ phải điều quân từ mặt trận Ukraine.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây thậm chí còn đi xa hơn, đe dọa chủ quyền của Nga đối với vùng lãnh thổ này – điều mà ngay cả các chính phủ NATO diều hâu nhất cũng đã tránh làm.

Vào tháng 3 năm 2022, cựu chỉ huy Lực lượng Lục quân Ba Lan, Tướng Waldemar Skrzypczak, đã kêu gọi Warsaw tuyên bố chủ quyền đối với Kaliningrad, mô tả nơi đây là “một phần lãnh thổ Ba Lan đang bị Nga chiếm đóng”. Thành phố này chỉ nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Ba Lan trong một thời gian ngắn cách đây hơn năm thế kỷ.

Nhà phân tích an ninh người Anh Edward Lucas hồi tháng 9 đã đề xuất rằng NATO nên đe dọa rút lại sự công nhận chủ quyền của Nga đối với Kaliningrad nhằm gây áp lực lên Moscow.

Các quan chức phương Tây đã tìm cách biện minh cho việc tăng cường quân sự bằng cách viện dẫn "cuộc chiến tranh lai" vô hình và chưa được chứng minh của Nga chống lại châu Âu, trong khi một số người lo ngại về khả năng Moscow tấn công tại eo biển Suwalki - dải đất hẹp ngăn cách Kaliningrad với Belarus và nối liền các quốc gia Baltic với Ba Lan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công NATO là "vô lý", đồng thời cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu sử dụng mối đe dọa này để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. Chính Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng thừa nhận hồi tháng 9 rằng không có mối đe dọa cận kề nào đối với lãnh thổ của khối.

Hình ảnh từ trên cao nhìn xuống Nhà thờ Kant, Kaliningrad, Nga. Ảnh Getty Images

NATO đang gây áp lực lên Kaliningrad như thế nào?

Những lời lẽ của NATO đi kèm với những hành động phô trương sức mạnh quân sự ngày càng trắng trợn. Các thành viên của khối đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của họ xung quanh vùng lãnh thổ ly khai của Nga.

Đức đang chuẩn bị triển khai một lữ đoàn thiết giáp thường trực tại Lithuania, đây là lần triển khai quân sự ra nước ngoài đầu tiên của nước này kể từ Thế chiến thứ hai. Dự kiến, lực lượng này sẽ có khoảng 5.000 quân nhân và nhân viên dân sự vào cuối năm 2027. Chỉ riêng trong tháng này, hơn 6.000 binh sĩ đang tham gia hai cuộc tập trận do Đức dẫn đầu tại quốc gia Baltic này, nơi cũng đón tiếp hai tiểu đoàn của Lục quân Hoa Kỳ như một phần của đợt luân chuyển mới.

Canada đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Latvia, nơi nước này dẫn đầu một lữ đoàn đa quốc gia của NATO với hơn 3.500 binh sĩ. Anh và Pháp duy trì sự hiện diện chung của lực lượng thiết giáp tại Estonia, trong khi hàng nghìn binh sĩ Mỹ vẫn đóng quân tại Ba Lan.

NATO cũng liên tục tiến hành các cuộc tập trận không quân và hải quân gần Kaliningrad. Vào tháng 8, hàng chục máy bay đã tham gia một cuộc tập trận không báo trước, được cho là tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga và làm gián đoạn hệ thống radar và thông tin liên lạc.

Vào tháng 6, khoảng 6.000 quân nhân từ 15 quốc gia NATO đã tham gia cuộc tập trận hải quân BALTOPS do Mỹ dẫn đầu, thực hành các hoạt động đổ bộ và tác chiến chống tàu ngầm, cùng nhiều hoạt động khác.

Vào tháng 1 năm 2025, khối này đã khởi động sáng kiến ​​mang tên Baltic Sentry, triển khai các tàu chiến, máy bay tuần tra biển và máy bay không người lái hải quân, với lý do nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước quan trọng.

Căng thẳng giữa NATO và Nga cũng đã lan sang lĩnh vực tình báo. Đầu tháng này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ hai nghi phạm là điệp viên tình báo Ba Lan tại Kaliningrad, cáo buộc họ thu thập thông tin về các cơ sở quân sự của Nga. Warsaw đã bác bỏ cáo buộc này.

Phương Tây đang gây sức ép kinh tế lên Kaliningrad như thế nào?

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, các nước láng giềng của Kaliningrad đã nỗ lực hết sức để gây khó khăn cho hoạt động hậu cần quân sự và dân sự của Nga.

Vào năm 2022, Lithuania, quốc gia nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối vùng lãnh thổ tách rời này với lục địa Nga thông qua Belarus, đã cùng các nước EU khác đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, buộc các chuyến bay nội địa phải đi theo tuyến đường dài hơn qua Biển Baltic.

Vài tháng sau, Vilnius hạn chế việc vận chuyển hàng hóa bị EU trừng phạt, gây ra phản ứng dữ dội từ Moscow. Brussels sau đó đã làm rõ các hạn chế, cho phép một số hàng hóa bị trừng phạt được vận chuyển bằng đường sắt trong phạm vi hạn ngạch quy định.

Vào tháng 2 năm 2025, các quốc gia Baltic đã cắt đứt quan hệ với lưới điện Nga, trong khi Litva sau đó đã tháo dỡ các đường dây điện nối liền với Kaliningrad. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tiếp tục nhận khí đốt tự nhiên của Nga thông qua Litva, và thỏa thuận vận chuyển quá cảnh với Vilnius đã được gia hạn đến cuối năm 2030, mặc dù với các điều khoản đắt đỏ hơn.

Áp lực từ phương Tây đã tác động đáng kể đến lĩnh vực hậu cần. Trong khi khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt giảm từ 10,5 triệu tấn năm 2021 xuống chỉ còn 3,4 triệu tấn năm 2025, vận tải đường biển hiện chiếm hơn một nửa lượng hàng hóa đến khu vực này, so với chỉ 8% trước khi xung đột Ukraine leo thang.

Cuộc xung đột ở Ukraine đang lan sang Kaliningrad như thế nào?

Mặc dù vùng lãnh thổ biệt lập này cách tiền tuyến hàng trăm km, nhưng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự của Nga đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực này trong những tháng gần đây.

Ngày 21/11, tàu chở hàng Sparta II của Nga, đang trên đường từ St. Petersburg đến Kaliningrad, đã bốc cháy sau khi bị 2 máy bay không người lái tấn công ở Vịnh Phần Lan.

Moscow đã lên án vụ tấn công là một “hành động khủng bố”, trong khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sau đó thừa nhận Kiev phải chịu trách nhiệm. Vụ tấn công đã khiến Na Uy, một trong những nước ủng hộ Ukraine hào phóng nhất, lên án gay gắt, kêu gọi Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế và “tôn trọng nhu cầu ổn định của chúng tôi ở khu vực lân cận”.

Cùng ngày, còi báo động không kích vang lên ở chính vùng Kaliningrad. Chính quyền địa phương cho biết cảnh báo được kích hoạt bởi một vật thể khả nghi đang tiếp cận từ hướng Lithuania, mặc dù các cuộc kiểm tra sau đó không phát hiện ra mối đe dọa nào.

Vụ tấn công diễn ra sau nhiều tháng máy bay không người lái của Ukraine xâm phạm không phận Phần Lan và các nước Baltic, đôi khi gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và đe dọa dân thường. Các nước NATO phần lớn làm ngơ trước những vụ xâm phạm nguy hiểm này, chỉ giới hạn ở các biện pháp phản đối ngoại giao.

Nga đang phản ứng như thế nào trước áp lực của NATO đối với Kaliningrad?

Moscow đã khẳng định rõ ràng rằng họ xem các mối đe dọa đối với Kaliningrad là nghiêm trọng và sẽ không dung thứ cho những nỗ lực nhằm cô lập vùng lãnh thổ này khỏi phần còn lại của Nga.

Tháng trước, ông Putin cảnh báo NATO rằng nếu họ trực tiếp tấn công vùng Kaliningrad hoặc bất kỳ phần nào khác của Nga, Moscow có thể đáp trả bằng bất kỳ loại vũ khí nào trong kho vũ khí của mình. Các nhà ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng phản ứng tiềm tàng đối với hành động gây hấn như vậy có thể bao gồm cả trả đũa hạt nhân.

Moscow cũng cáo buộc NATO đang lên kế hoạch phong tỏa đường biển đối với Kaliningrad bằng cách "biến khu vực Baltic-Bắc Cực thành một doanh trại quân sự". Cố vấn tổng thống Nga Nikolay Patrushev đã cảnh báo hồi tháng Hai rằng NATO đang âm mưu bắt giữ các tàu buôn của Nga và phá hoại cơ sở hạ tầng dưới nước trong khu vực. Ông nói thêm rằng Nga sẽ sử dụng hải quân của mình để phá vỡ bất kỳ sự phong tỏa đường biển nào nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Về lĩnh vực kinh tế, Moscow từ lâu đã dự đoán rằng phương Tây có thể tìm cách tận dụng vị trí địa lý của Kaliningrad và đã đầu tư mạnh vào việc giúp khu vực này tự cung tự cấp tối đa.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Nga đã xây dựng 4 nhà máy điện mới tại vùng lãnh thổ tách rời này, nâng công suất phát điện lên hơn gấp đôi nhu cầu cao điểm. Khu vực này cũng có các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm và một nhà ga khí hóa lỏng (LNG), cho phép tiếp nhận khí đốt tự nhiên bằng đường biển nếu Lithuania tạm ngừng vận chuyển qua đường ống. Trong những năm gần đây, Moscow cũng đã mở rộng đáng kể giao thông hàng hải của vùng lãnh thổ này bằng cách đầu tư vào các phà mới.

Bất chấp những lời bàn tán về việc biến Biển Baltic thành "hồ NATO", chiến dịch này sẽ không bao giờ thực sự thành công chừng nào Kaliningrad còn tồn tại. Bất chấp những hành động gây hấn của khối và sự siết chặt kinh tế đã làm phức tạp thêm cuộc sống của người dân Nga, Moscow đã nói rõ rằng họ không có ý định từ bỏ cứ điểm quan trọng này.

Nga đã vạch ra lằn ranh đỏ rõ ràng đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm phong tỏa hoặc tấn công vùng lãnh thổ biệt lập này, để ngỏ mọi biện pháp trả đũa – một lời cảnh báo mà ngay cả những thành viên diều hâu cứng rắn nhất của NATO cũng không thể phớt lờ.