Các nhà lãnh đạo EU ngày 26/11 đã không thể đạt được đồng thuận về kế hoạch ngân sách dài hạn tiếp theo của khối, khiến hội nghị thượng đỉnh dự kiến kéo dài 2 ngày tại Brussels phải kết thúc sớm do bất đồng về chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine.

Tối 26/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo các nhà lãnh đạo sẽ không tiếp tục nhóm họp vào sáng 27/11 mà sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận trong tháng 12.

“Chúng tôi biết rằng sẽ không thể đạt được thỏa thuận trong tối nay. Phải thừa nhận rằng quan điểm của các bên về cơ cấu ngân sách vẫn còn rất khác biệt”, ông Merz phát biểu với báo giới.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng các bên vẫn còn cách rất xa mục tiêu tìm ra giải pháp.

Đàm phán ngân sách EU đổ vỡ vì bất đồng về chi tiêu và viện trợ Ukraine. Ảnh: AP

Bất đồng về quy mô và cơ cấu ngân sách

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm phá vỡ thế bế tắc, các cuộc thảo luận bổ sung dự kiến được tổ chức sau nửa đêm. Tuy nhiên, theo Euronews, một số quốc gia thuộc nhóm chủ trương thắt chặt chi tiêu ngân sách, gồm Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hà Lan và Thụy Điển, đã quyết định không tham gia cuộc họp theo hình thức do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đề xuất. Các nước này được cho là coi hình thức họp như vậy là một cách gây sức ép đối với họ và yêu cầu tổ chức phiên họp toàn thể với sự tham gia của cả 27 quốc gia thành viên.

Trong nhiều tháng qua, các nước EU liên tục tranh luận về quy mô ngân sách giai đoạn 2028-2034 cũng như việc phân bổ nguồn lực cho từng lĩnh vực. Đề xuất mới nhất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cắt giảm 204 tỷ euro (223,8 tỷ USD) so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), đưa tổng ngân sách xuống còn 1.780 tỷ euro. Tuy nhiên, ngân sách dành cho quốc phòng vẫn tăng hơn gấp 3 lần sau khi tính đến yếu tố lạm phát. Dự thảo cũng dành 15,6 tỷ euro để cải thiện hạ tầng giao thông phục vụ việc vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị quân sự trong toàn khối.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhận định các bên vẫn còn cách rất xa việc đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Áo Christian Stocker được cho là đã yêu cầu sửa đổi bản đề xuất, trong khi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cảnh báo việc tiếp tục cắt giảm ngân sách sẽ làm suy yếu những nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế EU.

Khoản vay cho Ukraine làm gia tăng chia rẽ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ ngăn chặn thỏa thuận ngân sách nếu không nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên đối với khoản vay riêng trị giá 45 tỷ euro dành cho Ukraine trong năm 2027.

Khoản vay này sẽ được bổ sung vào gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro đã được phê duyệt cho giai đoạn 2026-2027, trong đó có tới 25 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự. Yêu cầu của Đức càng làm sâu sắc thêm những bất đồng trong nội bộ EU về các cam kết tài chính bổ sung đối với Kiev.

Bulgaria, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc phản đối việc tham gia khoản vay mới. Hai nhà ngoại giao tiết lộ rằng Slovakia là nước có lập trường cứng rắn nhất.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cáo buộc ông Merz có hành động “tống tiền”, trong khi Tổng thống Bulgaria Rumen Radev khẳng định nước này chỉ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực dân sự.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cũng bày tỏ thất vọng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X khi hội nghị vẫn còn đang diễn ra, ông Magyar cho biết, trước những quan điểm hoàn toàn trái ngược giữa các bên, khả năng đạt được thỏa thuận trong ngày 26/11 gần như bằng không. Theo nhà lãnh đạo Hungary, triển vọng đạt được đồng thuận trước lễ Giáng sinh cũng rất thấp.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cho rằng vấn đề tài trợ cho Ukraine cần được đàm phán riêng, tách khỏi ngân sách dài hạn của EU, đồng thời kêu gọi xây dựng một kế hoạch rõ ràng nhằm chấm dứt xung đột.

“Chúng ta sẽ cấp cho Ukraine 135 tỷ euro mỗi năm và trong bao lâu? 10 năm, 20 năm hay 30 năm?”, ông Babis nói với báo giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten ủng hộ yêu cầu của Đức về việc tất cả các quốc gia thành viên đều phải đóng góp. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đề nghị chuyển thêm nguồn lực ngân sách sang lĩnh vực quốc phòng.

Sức ép đối với EU

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/11 cáo buộc EU đang khuyến khích Kiev tiếp tục chiến đấu, khiến cả người dân Ukraine và châu Âu phải trả giá.

Đề xuất về khoản vay mới được đưa ra trong bối cảnh vấn đề tham nhũng tại Ukraine tiếp tục thu hút sự quan tâm. Mặc dù đã nhận được hàng tỷ euro viện trợ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và vũ khí, trong đó có đạn dược và các hệ thống phòng không.

Trong khi đó, kế hoạch thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Bỉ đã khiến khoảng 50.000 người xuống đường biểu tình tại Brussels ngày 23/11. Các tổ chức công đoàn cho rằng những biện pháp này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của các hộ gia đình. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng sau khi xảy ra đụng độ gần ga Brussels-Midi.

Ngày 26/11, hàng trăm nông dân cũng tuần hành qua khu vực đặt trụ sở các cơ quan EU tại Brussels để phản đối đề xuất cắt giảm hỗ trợ nông nghiệp.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của Hội đồng châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/12. Để được thông qua, ngân sách dài hạn của EU cần nhận được sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên và sự chấp thuận của ít nhất 361 trong tổng số 720 nghị sĩ Nghị viện châu Âu.