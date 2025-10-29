Thủ tướng Israel lệnh quân đội "tấn công mạnh mẽ" Dải Gaza

Times of Israel sáng nay (29/10) xác nhận quân đội Israel đã mở đợt không kích dữ dội vào các mục tiêu trên khắp Dải Gaza theo lệnh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi ông có cuộc tham vấn an ninh với các quan chức cấp cao Israel về thỏa thuận ngừng bắn giữa Tel Aviv và phong trào Hamas.

Cột khói đen bốc lên ở Dải Gaza sau trận không kích của Israel. Ảnh: New York Times

Ít nhất 18 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ ném bom của Israel, theo AlJazeera, đánh dấu đợt tấn công gây thương vong đáng kể nhất ở Dải Gaza kể từ sau khi lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ được thiết lập cách đây gần 3 tuần.

Căng thẳng giữa Israel và Hamas leo thang trở lại sau khi quân đội Israel cáo buộc các tay súng Hamas ngày 28/10 "vượt lằn ranh đỏ" tấn công binh sĩ Israel ở thành phố Rafah phía Nam Dải Gaza. Hamas bác bỏ cáo buộc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz sau đó tuyên bố Hamas sẽ "trả giá đắt".

Ngoài ra, Israel cũng chỉ trích Hamas đêm 27/10 đã bàn giao không đúng hài cốt con tin. Phần hài cốt vừa được Hamas trao trả Israel thuộc về Ofir Tzarfati, người đã được quân đội Israel thu hồi phần lớn hài cốt từ sớm trong cuộc xung đột, chứ không phải một trong 13 con tin chưa được bàn giao.

Trong khi đó, phong trào Hamas khẳng định vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn và đang cố gắng xác định danh tính các thi thể con tin. Hamas thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc này do thiếu thiết bị nhận dạng.

Người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem cho biết thêm, việc tìm kiếm thi thể gặp nhiều trở ngại do mức độ tàn phá nghiêm trọng tại Dải Gaza. Tuy nhiên, "Hamas sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để bàn giao toàn bộ thi thể con tin trong thời gian sớm nhất có thể," ông nói.

Cùng ngày, Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tuyên bố đã tìm thấy thi thể của hai con tin Israel đã thiệt mạng là Amiram Cooper và Sahar Baruch, nhưng chưa rõ có thể bàn giao hay không.

Mỹ hiện chưa bình luận về giao tranh ở Dải Gaza. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước đó mô tả việc Israel và Hamas tái giao tranh là điều có thể dự đoán trước. Truyền thông Israel cho hay, Tel Aviv đã liên lạc với Washington trước khi thực hiện các đợt không kích mới ở Dải Gaza.