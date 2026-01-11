Cận cảnh 9 khu ‘đất vàng’ ở TPHCM sắp hóa công viên, vườn hoa Tết Bính Ngọ

TPHCM đang rà soát và đề xuất khai thác tạm thời 9 khu "đất vàng" tại các quận trung tâm để biến thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đây là động thái nhằm chỉnh trang đô thị, tạo không gian công cộng và chống lãng phí tài nguyên đất.

Một trong những khu đất nổi bật là khu vực số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa). Đây từng là dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được triển khai, chỉ còn lại rào chắn và đất trống. Dự án này tọa lạc trên khu đất 4 mặt tiền đường trung tâm gồm Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần.

Khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (tòa nhà SJC, phường Bến Thành) có vị trí đắc địa cũng nằm trong danh sách đề xuất.

Được kỳ vọng là tòa tháp cao thứ 3 tại TPHCM với 54 tầng nhưng sau gần 2 thập kỷ, dự án tháp SJC Tower vẫn chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại được quây kín bằng hàng rào tôn.

Khu đất vàng hơn 6.000m2 nằm giữa 4 con đường lớn Hai Bà Trưng - Thi Sách - Đông Du - vòng xoay Công trường Mê Linh. Xung quanh khu vực này là các tòa nhà cao ốc văn phòng, khách sạn hạng sang như Vietcombank Tower, Hilton Sài Gòn, Mê Linh Point, The Reverie Saigon...

Khu đất vàng cũng bị bỏ hoang đầy lãng phí trong nhiều năm qua.

Khu đất dự án Thương xá Tax tại số 135 Nguyễn Huệ với vị trí đắc địa "trung tâm của trung tâm" vì tọa lạc trên 2 mặt tiền Nguyễn Huệ - Lê Lợi có giá trị lên tới cả tỷ đồng/m2.

Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) nằm ngay trung tâm với mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng.

Khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) được quy hoạch xây dựng thành khu phức hợp cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp nhưng gần 20 năm qua vẫn bị bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm.

Còn tại khu đất 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax) có 3 mặt tiền Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur cũng đang để trống, xung quanh có rào quây kín.

Việc khai thác tạm thời các khu "đất vàng" này trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.