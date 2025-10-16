Thủ tướng Israel xuất hiện tại tòa án

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng vẫn giữ nụ cười trên môi khi ông và đoàn tùy tùng gồm một số bộ trưởng thuộc đảng Likud bị người biểu tình la ó trên đường đến tòa án.

Sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Thủ tướng Israel nên được ân xá trong ba vụ án tham nhũng của ông.

Trong một vụ án, ông Netanyahu và vợ Sara bị cáo buộc nhận hơn 260.000 đô la Mỹ hàng xa xỉ - bao gồm rượu sâm panh, xì gà và đồ trang sức - từ các tỷ phú để đổi lấy các ưu đãi chính trị.

Trong hai vụ án khác, ông Netanyahu cũng bị cáo buộc cố gắng đàm phán để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin có lợi. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu chính trị.

Trong nhiệm kỳ hiện tại, bắt đầu vào cuối năm 2022, ông Netanyahu đã đề xuất những cải cách tư pháp sâu rộng mà các nhà phê bình cho rằng làm suy yếu hệ thống tòa án.

Những điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ và chỉ lắng xuống sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel vào ngày 13/10, Tổng thống Trump nói với các nghị sĩ, rằng ông Netanyahu nên được ân xá trong các vụ án tham nhũng.

"Xì gà và sâm panh, ai quan tâm đến điều đó chứ?", ông Trump nói đùa trước khi hỏi người đồng cấp Israel Isaac Herzog: "Sao ông không ân xá cho ông ấy?".

Thủ tướng Israel cũng đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ, vì nghi ngờ ra lệnh phạm tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh Hamas ở Dải Gaza.

Ông Netanyahu giữ kỷ lục về số năm lãnh đạo Chính phủ Israel lâu nhất, với 18 năm trong nhiều nhiệm kỳ thủ tướng kể từ năm 1996.