Người Israel, Palestine đổ ra đường mừng lệnh ngừng bắn

Trẻ em Palestine trong trại tị nạn ở Nuseirat, miền trung Dải Gaza, vui mừng sau khi giới chức Israel và các đại diện nhóm vũ trang Hamas ngày 9/10 xác nhận hai bên đã ký vào thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán gián tiếp ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Người Palestine theo dõi tin tức trên điện thoại di động ở Khan Younis, Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng kế hoạch 20 điểm mà chính quyền ông vạch ra sẽ chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột kéo dài hai năm và mang lại nền hòa bình bền vững cho khu vực. Ông ca ngợi thỏa thuận là "ngày trọng đại", là bước khởi đầu cho hòa giải Trung Đông.

Người cha bế con gái lên cao, hòa chung niềm vui với những người xung quanh bên ngoài bệnh viện Shuhada al-Aqsa ở Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza.

Tại Khan Younis, người Palestine cúi lạy trên đường phố ngay khi nghe tin vui.

Chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.

Israel đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần 67.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Người đàn ông ở Khan Younis xịt bọt tuyết lên trời, bày tỏ niềm vui trong ngày xác lập thỏa thuận hòa bình.

Hai người đàn ông Palestine ôm nhau bên ngoài bệnh viện Al-Ahli Baptist ở Gaza City, miền trung Dải Gaza.

Tại Israel, hàng nghìn người tụ tập ở Quảng trường Con tin tại Tel Aviv, phấn khích vì Hamas sắp trả tự do cho toàn bộ con tin. Một quan chức Israel xác nhận 20 con tin còn sống tại Gaza sẽ được trả trong vòng vài ngày, trong khi sẽ cần thêm thời gian để thu hồi thi thể người thiệt mạng.

Einav Zangauker (áo xanh), mẹ của con tin Matan Zanzauker, đứng trước đồng hồ chỉ thời gian hơn 733 ngày các con tin bị giam giữ.

Hai người phụ nữ ôm nhau, chia sẻ niềm vui với hy vọng người thân sắp trở về.

Biển quảng cáo mang thông điệp "Cảm ơn Tổng thống Trump" trước mặt một tòa nhà ở Quảng trường Con tin.

Người phụ nữ chụp ảnh cùng người đeo mặt nạ ông Trump ở quảng trường.

Cặp đôi ôm nhau, chia sẻ niềm vui trong thầm lặng, cùng với hàng nghìn người Israel khác.