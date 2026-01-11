Hà Nội cho phép chuyển đổi khu "đất vàng" Phạm Hùng thành tổ hợp căn hộ - khách sạn

Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty CP Cơ điện lạnh Eresson chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại số 9 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, từ trụ sở làm việc sang phát triển dự án bất động sản đa chức năng.

Theo định hướng quy hoạch mới, khu đất này sẽ được xây dựng thành tổ hợp gồm văn phòng, căn hộ, khách sạn và khu thương mại dịch vụ. Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn 50 năm; riêng phần nhà ở, người mua được cấp quyền sở hữu lâu dài.

Dự án tại số 9 Phạm Hùng nằm trong danh sách các khu đất thí điểm mở rộng loại hình đất phát triển nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của HĐND TP. Hà Nội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2025 đến 2028. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội được giao nhiệm vụ cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính.

Vị trí địa lý số 9 Phạm Hùng.

Trước đó, thành phố cũng đã phê duyệt chuyển đổi hơn 6,2 ha đất tại khu Cao - Xà - Lá, nơi từng là cơ sở của Công ty Cao su Sao Vàng, thành tổ hợp cao tầng với tổng mức đầu tư gần 18.600 tỷ đồng. Những quyết định này cho thấy xu hướng tái cấu trúc quỹ đất nội đô đang được đẩy mạnh.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục ghi nhận mặt bằng giá leo thang. Theo JLL, giá sơ cấp căn hộ phân khúc cao cấp đã lên khoảng 4.300 USD/m2 (tương đương 110 triệu đồng/m2). Trên thị trường thứ cấp, mức giá trung bình đạt khoảng 3.520 USD/m2, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới hiện chủ yếu đến từ các khu vực ngoài trung tâm.