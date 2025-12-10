Chốt ngày xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và đồng phạm

Dự kiến ngày 31/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, tại tỉnh Thanh Hóa; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo quy tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Cùng tội danh có 3 bị cáo khác, gồm: Đỗ Văn Ngà (SN 1977, tại tỉnh Gia Lai; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (SN 1984 tại TP HCM; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) và Phạm Quang Thiện (SN 1978 tại Hưng Yên; nơi ở tại số 5 ngõ 127 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Cả 3 bị cáo này hiện đang bị tạm giam.

Trong số 4 bị cáo của vụ án này, bị cáo Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành quyết định truy nã vào ngày 5/12/2025.

Trước đó, ngày 8/12/2025, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) cũng đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Trung Khoa.

Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.