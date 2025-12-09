Quan chức cấp cao EU gay gắt với chính quyền ông Trump

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một hội nghị ở Paris ngày 8/12, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nói Mỹ không có quyền thay mặt công dân châu Âu quyết định chính sách nào là đúng hay họ nên bầu cho ai. Theo Euronews, đây được xem là lời phản bác mạnh mẽ nhất từ một quan chức EU đương nhiệm đối với chính quyền ông Trump.

Bình luận này được đưa ra sau khi Mỹ cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó kêu gọi châu Âu “điều chỉnh lại đường hướng”.

Tài liệu dài 33 trang của Mỹ lập luận, sự kết hợp giữa các chính sách kinh tế bị cho là sai lầm, dòng người nhập cư bất hợp pháp và các quy định quá mức có thể dẫn đến “sự suy tàn của nền văn minh châu Âu”. Washington cho biết mục tiêu của họ là “giúp châu Âu thay đổi quỹ đạo hiện nay”.

Ông Costa phản bác, nói rằng “các đồng minh không nên đe dọa can thiệp vào đời sống chính trị hay các lựa chọn dân chủ nội bộ của nhau”, và khẳng định châu Âu có quyền tự chủ trong việc xác định hướng đi của mình.

“Mỹ không thể thay châu Âu quyết định chúng tôi có tầm nhìn gì hay đâu là tự do ngôn luận”, ông Costa nhấn mạnh.

Người đứng đầu Hội đồng Châu Âu lưu ý Mỹ vẫn là đồng minh và đối tác quan trọng, nhưng châu Âu cần trở nên mạnh mẽ và có chủ quyền hơn. “Muốn mạnh trên trường quốc tế thì trước hết phải mạnh ngay tại quê nhà”, ông Costa nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng kêu gọi EU tự tin hơn vào năng lực và vị thế của mình trên “sân khấu” toàn cầu.

Căng thẳng chính trị giữa Mỹ và EU đã gia tăng trong cuối tuần qua.

Hôm 5/12, Ủy ban châu Âu phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk 120 triệu euro vì vi phạm các quy định minh bạch theo luật EU. Ông Musk đáp lại bằng loạt phát ngôn chỉ trích EU, cho rằng khối 27 nước nên “giải tán và trở về từng quốc gia riêng lẻ”.

Khoản phạt này càng làm gia tăng chỉ trích từ phía Mỹ rằng EU đối xử không công bằng với các tập đoàn công nghệ Mỹ và muốn kiểm duyệt nội dung trực tuyến.