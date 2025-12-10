Phan Rang - Tháp Chàm ngập sâu

Nước ngập nửa bánh xe, nhiều xe chết máy trên đường Thống Nhất, phường Phan Rang (TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa). Đường bị ngập khoảng 500 m, giao thông tê liệt.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong ngày 10/12 tỉnh có mưa vừa, phía bắc và tây có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa từ 20-60 mm, phía tây có nơi 90 mm. Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số xã, phường.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, nhiều học sinh, phụ huynh bì bõm lội nước. Anh Phạm Trung Kiên, cõng con đi học về, cho biết lần đầu thấy mưa khiến đường ngập sâu. “Nhà gần nên tôi cõng con về cho an toàn”, anh Kiên nói.

Ông Thái Quang Hậu, 58 tuổi, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám dùng bạt chắn ngăn nước tràn vào nhà. Ông cho biết mưa lớn kết hợp triều cường nên nơi này bị ngập nặng. .

Nước tràn vào nhà dân ven đường Hoàng Hoa Thám, người dân chỉ kịp kê cao đồ đạc.

Khu vực Ninh Thuận là một trong địa phương thiệt hại nặng ở lần mưa lũ vừa qua ở Nam Trung Bộ. Hôm 17/11, mưa ngập kéo dài khiến khu công nghiệp ở khu vực với hàng nghìn công nhân dừng hoạt động.

Nước ngập tràn vào nhà nghệ sĩ Thương Tín khi đang tổ chức đám tang. Hai hôm trước, tài tử vang bóng một thời với "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn" - qua đời ở tuổi 69 tại quê Phan Rang, sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông sẽ được an táng vào chiều nay tại quê nhà.

Tại xã Vĩnh Hải cách Phan Rang gần 15 km, một số tuyến đường bị ngập 50 cm. Công an cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự hỗ trợ được huy động để hướng dẫn người dân, học sinh và các phương tiện di chuyển qua những điểm ngập, trũng.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết địa phương đã thông báo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học chiều 10/12 để đảm bảo an toàn.

Công an xã Vĩnh Hải hỗ trợ người dân ở quãng đường ngập.