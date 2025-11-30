Thủ tướng nước thành viên EU gây tranh cãi khi thăm Nga, cảnh báo châu Âu về Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

Bảo vệ quyết định gặp ông Putin

Ngày 28/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine, thương mại và an ninh năng lượng, bất chấp EU đang duy trì chính sách tẩy chay ngoại giao Nga.

Trước những chỉ trích lan rộng, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố trên mạng xã hội rằng Budapest “không cần xin phép Brussels, Berlin hay bất kỳ ai” để tiến hành đối thoại đối ngoại.

“Chúng tôi theo đuổi một chính sách đối ngoại có chủ quyền và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, kể cả khi điều đó không được lòng EU”, ông Szijjarto viết.

Chỉ trích từ các nước thành viên EU xuất hiện ngay sau cuộc gặp giữa ông Orban và ông Putin. Thủ tướng Slovenia Robert Golob nói ông Orban “đã không còn đứng về phía EU từ lâu”, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng chuyến đi này hoàn toàn “không có ủy quyền từ châu Âu”.

Cảnh báo "địa chấn chính trị” ở châu Âu liên quan Ukraine

Ông Orban cảnh báo về "cơn địa chấn chính trị" với châu Âu liên quan đến Ukraine. Ảnh: Shutterstock

Theo đài RT ngày 30/11, ông Orban cảnh báo rằng việc thừa nhận Ukraine đang ở thế thất bại trong cuộc xung đột với Nga sẽ tạo ra một “cơn địa chấn chính trị” ở châu Âu.

Vì việc thừa nhận có thể làm lung lay lập luận mà nhiều chính phủ châu Âu duy trì suốt vài năm qua rằng Kiev có thể chiến thắng và cần được hỗ trợ vô thời hạn. Một sự thừa nhận như vậy, theo ông Orban, sẽ gây tranh cãi mạnh trong nội bộ EU, làm suy yếu lập trường chung về Ukraine và thậm chí khiến nhiều chính phủ đối mặt với áp lực chính trị trong nước.

Phát biểu sau chuyến thăm bất ngờ tới Moscow, nơi ông gặp ông Putin để bàn về Ukraine, thương mại và năng lượng, ông Orban khẳng định Hungary không khuất phục trước áp lực của EU yêu cầu cắt quan hệ với Moscow và tiếp tục đề nghị chủ trì các cuộc hòa đàm.

Ông cho rằng phương Tây đang tiến dần tới nguy cơ can dự trực tiếp khi chuyển từ hỗ trợ tài chính sang cung cấp vũ khí, và nay có tín hiệu cho thấy phương Tây sẵn sàng gửi binh sĩ nếu cần thiết. Theo ông Orban, Hungary sẽ không tham gia cung cấp vũ khí hay lực lượng, và tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Về nguyên nhân sâu xa, ông Orban chỉ trích chính sách đối với Ukraine ngày càng bị chi phối bởi lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng.

Ông Orban dẫn chứng thỏa thuận mua 100 chiến đấu cơ giữa Pháp và Kiev, và việc Đức xây dựng nhà máy vũ khí tại Ukraine. Đồng thời, Thủ tướng Hungary cũng cáo buộc phương Tây đã ngăn cản một thỏa thuận hòa bình ngay từ năm 2022, khiến Ukraine rơi vào vị thế tồi tệ hơn so với thời điểm các cuộc đàm phán tại Istanbul còn đang mở ra cơ hội ở thời điểm đó.

Lập trường riêng về xung đột ở Ukraine

Hungary là một trong số ít quốc gia EU không đổ lỗi hoàn toàn cho Moscow trong cuộc xung đột và liên tục đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải.

Budapest từ chối chuyển vũ khí cho Kiev, cảnh báo việc leo thang có thể kéo NATO vào đối đầu trực tiếp với Nga. Ông Putin đã cảm ơn ông Orban vì “lập trường hợp lý” khi tiếp đón Thủ tướng Hungary tại Điện Kremlin ngày 28/11.

Ông Orban cũng khẳng định nguồn cung năng lượng ổn định từ Nga “vẫn là nền tảng” của an ninh năng lượng Hungary – trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.