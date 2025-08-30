Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cắt quan hệ thương mại và kinh tế với Israel

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 29/8 (giờ địa phương) tuyên bố, nước này chính thức chấm dứt mọi quan hệ thương mại và kinh tế với Israel. Cùng với đó, Ankara đóng cửa cảng biển và không phận đối với các chuyến bay liên quan đến Israel.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Hakan Fidan đưa ra là bước tiếp nối sau lệnh đình chỉ thương mại trực tiếp từ tháng 5/2024, khi Ankara phản đối chiến sự kéo dài tại Gaza.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Reuters

Từng là đồng minh chiến lược, nhưng quan hệ Israel – Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần rơi vào căng thẳng, đặc biệt sau các cuộc xung đột ở Gaza. Chính quyền Ankara nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Theo Reuters, việc đóng cửa không phận có thể khiến các chuyến bay từ Israel đến các quốc gia như Georgia và Azerbaijan phải đi đường vòng, kéo dài thời gian bay thêm gần 2 giờ. Giới chức Israel cho biết, nước này đang theo dõi tình hình nhưng chưa đưa ra các biện pháp đáp trả chính thức.

Được biết, trước lệnh cắt đứt, trao đổi thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel năm 2023 đạt khoảng 7 tỷ USD. Israel nhập khẩu từ Ankara nhiều mặt hàng như sắt thép, xi măng và hóa chất. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương Israel, nền kinh tế mở cùng khả năng đa dạng hóa nguồn cung đã giúp Tel Aviv nhanh chóng tìm đối tác thay thế, hạn chế tác động tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, giới phân tích cho rằng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang đối mặt với lạm phát cao và đồng lira mất giá, có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn từ việc mất đi một đối tác thương mại lớn ở khu vực Trung Đông.

Không những vậy, quyết định trên còn có khả năng ảnh hưởng đến cân bằng quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, khi Ankara vẫn là một thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng lại theo đuổi lập trường đối lập với Israel – đồng minh quan trọng của Mỹ.