Tổn thất lớn nhất của Houthi kể từ khi leo thang căng thẳng với Israel

Thiếu tướng Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, Tổng tham mưu trưởng lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters.

Houthi hôm 16/10 thừa nhận cái chết của thiếu tướng Muhammad Abdul Karim al-Ghamari. Trong các cuộc không kích trước đây, Israel từng tuyên bố nhắm vào ông al-Ghamari nhưng không rõ tình trạng của Tổng tham mưu trưởng Houthi cho đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz sau đó tuyên bố ông al-Ghamari đã gia nhập cùng các thành viên trong “trục ma quỷ dưới địa ngục”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi sẽ truy lùng đến cùng mọi kẻ cầm đầu khủng bố muốn gây tổn hại cho Israel”.

Việc Houthi thừa nhận cái chết của ông al-Ghamari cho thấy năng lực không kích tầm xa chính xác của không quân Israel, dù khoảng cách từ Yemen tới Israel lên tới 2.000 km.

Theo hãng tin SABA do Houthi kiểm soát, ông al-Ghamari tử vong cùng con trai 13 tuổi và một số đồng đội. “Linh hồn trong sạch của ông đã rời đi khi đang thực hiện nhiệm vụ thánh chiến”, Houthi cho biết.

Al-Ghamari từng là một trong những chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Houthi, bị Mỹ trừng phạt vì vai trò trong cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập niên ở Yemen. Báo cáo của LHQ mô tả ông al-Ghamari được cho là người “đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển năng lực quân sự của Houthi trong khu vực”. Washington từng công bố thông tin đồn đoán al-Ghamari sinh năm 1979 hoặc 1984.

Hãng tin SABA cho biết, thiếu tướng Yusuf Hassan al-Madani sẽ kế nhiệm vị trí Tổng tham mưu trưởng. Ông al-Madani cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Sau khi Israel tuyên bố ngừng bắn tại Gaza ngày 10/10, Houthi chưa thực hiện thêm vụ tấn công nào. Vụ tấn công gần nhất của Houthi được thực hiện ở Biển Đỏ vào ngày 29/9, nhắm vào tàu chở hàng mang cờ Hà Lan Minervagracht, khiến một người chết và một người bị thương.