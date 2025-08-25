Vụ không kích bệnh viện khiến 5 nhà báo thiệt mạng: Quân đội Israel điều tra khẩn cấp

Tên lửa đánh trúng bệnh viện Nasser (ảnh: Reuters)

Reuters hôm 25/8 đưa tin, quân đội Israel tiến hành 2 vụ tấn công liên tiếp bằng tên lửa nhằm vào bệnh viện Nasser. Vụ không kích đầu tiên nhắm vào tầng 4 của bệnh viện. Vụ thứ 2 diễn ra sau khi các nhân viên cứu hộ, nhà báo và nhiều người khác có mặt tại hiện trường.

Giới chức y tế Palestine cho hay, Hussam al-Masri, phóng viên của Reuters (hãng truyền thông Anh), đã thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên. Hatem Khaled, nhiếp ảnh gia của Reuters, bị thương trong vụ không kích thứ 2.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin phóng viên của Reuters là Hussam al-Masri đã thiệt mạng và một nhân viên khác là Hatem Khaled bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser”, phát ngôn viên của Reuters cho biết.

“Chúng tôi đang khẩn trương thu thập thêm thông tin và đã đề nghị chính quyền ở Dải Gaza, cũng như Israel hỗ trợ chúng tôi điều trị khẩn cấp cho ông Hatem Khaled”, người phát ngôn nói thêm.

Theo Reuters, đường truyền video trực tiếp từ bệnh viện Nasser (do phóng viên Masri thực hiện) đã ngừng hoạt động vào thời điểm xảy ra cuộc không kích đầu tiên.

4 nhà báo/phóng viên khác thiệt mạng trong vụ không kích của Israel là Mariam Abu Dagga (làm việc cho hãng tin Associated Press – Mỹ), Mohammed Salama (làm việc cho hãng tin Al Jazeera – Qatar), Ahmed Abu Aziz (làm việc cho hãng tin Quds Feed Network) và Moaz Abu Taha (được cho là phóng viên của NBC News – Mỹ).

Một phóng viên đang tác nghiệp ở Dải Gaza (ảnh: Reuters)

Hôm 25/8, ông Eyal Zamir – Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel – đã ra lệnh điều tra khẩn cấp cuộc không kích bằng tên lửa tiến hành vào sáng cùng ngày nhằm vào bệnh viện Nasser.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận tiến hành cuộc tấn công vào khu vực này.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào xảy ra đối với dân thường, những người không liên quan. Chúng tôi không chủ đích nhắm vào các nhà báo”, IDF cho biết.

Theo IDF, quân đội Israel luôn nỗ lực “giảm thiểu thương vong đối với dân thường và bảo đảm an ninh cho các binh sĩ”.

Hiệp hội Nhà báo Palestine tuyên bố, hơn 240 nhà báo Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Dải Gaza kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7/10/2023.