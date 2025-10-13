Hamas bắt đầu thả con tin Israel

Phong trào Hamas bắt đầu đợt trao đổi con tin-tù binh đầu tiên với Israel từ lúc 8h sáng 13/10 (12h, giờ Hà Nội) tại Hành lang Netzarim ở trung tâm Dải Gaza, Reuters đưa tin. Một đợt trao đổi khác sẽ diễn ra lúc 10h (14h, giờ Hà Nội) tại thành phố Khan Younis phía Nam Dải Gaza.

Phương tiện của Hội Chữ Thập đỏ xuất hiện gần nơi diễn ra hoạt động trao đổi. Ảnh: GettyImages

Hamas dự kiến bàn giao 20 người Israel trong đợt trao trả đầu tiên ngày 13/10, bao gồm 7 người ở Hành lang Netzarim và 13 người ở thành phố Khan Younis. Trước đó, truyền thông Trung Đông cho biết, Hamas đã công bố tên của 20 con tin được trao trả, nhưng không nêu tình trạng chi tiết của họ.

Báo Guardian dẫn thống kê của Chính phủ Israel tiết lộ, trong số những người Israel bị Hamas bắt giữ từ năm 2023, 20 con tin được cho là vẫn còn sống, 26 người khác đã thiệt mạng. Tình trạng của hai con tin chưa được xác định.

Dựa trên những cái tên mà Hamas công bố, truyền thông quốc tế tin rằng, 20 người được trao trả hôm nay (13/10) đều là những người còn sống. Thi thể của những con tin đã thiệt mạng dự kiến sẽ được bàn giao trong các đợt trao đổi tiếp theo.

Người Palestine kêu gọi Israel trao trả các bác sĩ bị Israel bắt giữ. Ảnh: AlJazeera

Ở chiều ngược lại, Israel sẽ thả tự do 250 người Palestine đang chịu các án phạt tù dài hạn trong các nhà tù ở Israel; cũng như 1.700 người khác bị Israel bắt giam ở Dải Gaza trong cuộc chiến kéo dài hai năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 13/10 đã bay trên chuyên cơ Không lực Một đến Israel. Phát biểu trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để bay từ Mỹ sang Trung Đông, Tổng thống Trump phát biểu: "Chiến sự đã kết thúc. Mọi người đều hiểu rõ điều đó".

Tại Israel, ông Trump dự kiến gặp gỡ gia đình các con tin bị Hamas bắt giữ. Hàng ngàn người Israel cũng như gia đình các con tin đã tập trung từ sáng sớm 13/10 để chờ đợi giây phút các con tin được trao trả, sau đó đưa về Israel.

Hàng ngàn người Israel tập trung chờ đợi thông tin về các con tin. Ảnh: Times of Israel

Tổng thống Mỹ sau đó sẽ đến Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Trump đã giúp môi giới thành công thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Hai bên cũng thống nhất về nội dung Hamas sẽ trao trả toàn bộ con tin người Israel, còn Tel Aviv thả tự do cho hàng ngàn người Palestine.

Theo báo Guardian, Tổng thống Israel Isaac Herzog dự kiến trao giải thưởng cao quý nhất của Nhà nước Israel tặng Tổng thống Mỹ Trump vì vai trò của ông trong việc giúp trao trả các con tin Israel, cũng như chấm dứt xung đột.

"Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, Tổng thống Trump đã giúp đưa những người thân yêu của chúng ta trở về nhà và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới ở Trung Đông dựa trên an ninh, hợp tác và hy vọng thực sự về một tương lai hòa bình", ông Herzog nói.