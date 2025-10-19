Bão Fengshen vào Biển Đông, gió giật cấp 13

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h, tâm bão ở phía đông của Bắc Biển Đông, gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc tốc độ 20-25 km/h.

Đến 16h ngày 20/10, bão cách Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông bắc, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Một ngày sau, bão cách Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc, đạt cực đại cấp 11, giật cấp 13 và bắt đầu đổi hướng tây với tốc độ 10-15 km/h.

Sau ngày 21/10, bão suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh. Dự báo 16h ngày 22/10, tâm bão ở vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía đông bắc.

Đài khí tượng Nhật Bản ghi nhận bão đang có sức gió 65 km/h, đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10; Đài Hong Kong dự báo có thể mạnh tới 120 km/h khi ở đông bắc Hoàng Sa.

Dự báo hướng đi của bão chiều ngày 19/10. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5 m. Từ ngày 20 đến 22/10, khu vực Bắc Biển Đông (gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 5-7 m, tàu thuyền cần tránh xa vùng nguy hiểm.

Từ chiều tối đến hết đêm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm, nguy cơ ngập úng tại đô thị do mưa cường suất trên 80 mm trong ba giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định khi tương tác với không khí lạnh, bão Fengshen sẽ giảm cường độ, ít khả năng duy trì sức bão khi áp sát miền Trung. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh vẫn gây gió mạnh cấp 6-8, giật cao hơn ở bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, sóng cao 3-4 m.

Trong các ngày 23-26/10, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa to kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cho biết bão còn ở xa, lượng mưa cụ thể sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông dự báo còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.