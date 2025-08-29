Israel không kích dữ dội, nhắm vào "đầu não" của Houthi ở Yemen

Times of Israel đưa tin, cuộc không kích của Israel nhằm vào một sự kiện chính trị đang diễn ra tại Sanaa, đúng thời điểm thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi đang có bài phát biểu trên truyền hình.

Truyền thông địa phương nhận định đây là một trong những đợt không kích dữ dội nhất, với khoảng 10 lượt không kích diễn ra liên tiếp tại thủ đô Sanaa, nhắm vào các mục tiêu thuộc Dinh Tổng thống và một số doanh trại quân đội của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã nhanh chóng xác nhận vụ tấn công, cho biết thêm rằng ông cùng Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã trực tiếp theo dõi chiến dịch từ trụ sở IDF.

Israel không kích thủ đô của Yemen. Ảnh: Reuters

"IDF đang hành động mạnh mẽ chống lại chế độ khủng bố Houthi, cùng với việc tăng cường các hoạt động chống lại Hamas ở Gaza, và sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với dân thường Israel", quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, ngày 24/8, IDF cũng đã không kích các mục tiêu tại Sanaa, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo và cơ sở hạ tầng điện lực.

Đây được cho là động thái đáp trả các vụ tấn công của Houthi nhằm vào Israel. Trong vòng một tuần qua, lực lượng Houthi đã 2 lần phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, trong đó có vụ tấn công bằng tên lửa có gắn bom chùm.

Gần đây nhất, hôm 27/8, lực lượng Houthi thông báo đã tấn công sân bay Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv và làm gián đoạn giao thông hàng không tại Israel. Tuyên bố của Houhi cho biết lực lượng tên lửa của mình đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào sân bay Ben Gurion bằng tên lửa siêu vượt âm Palestine 2.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn sau khi hệ thống còi báo động vang lên tại nhiều khu vực của nước này.