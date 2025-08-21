Israel tìm cách chặn đòn tên lửa siêu thanh từ Iran

Sau các cuộc không kích lớn của Israel vào Iran ngày 13/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đáp trả bằng loạt tên lửa đạn đạo. Đỉnh điểm là ngày 18/6, Iran công bố đã phóng thử thành công Fattah – tên lửa đạn đạo siêu thanh đầu tiên của nước này.

Tên lửa đạn đạo của Iran bay qua Israel. (Nguồn: MW)

IRGC tuyên bố, Fattah chính là "khởi đầu cho sự kết thúc" của hệ thống phòng thủ tên lửa Israel vốn được coi là bất khả xâm phạm. "Tên lửa Fattah, với khả năng cơ động và uy lực vượt trội, đã rung chuyển các mục tiêu của Israel trong đêm, gửi đi thông điệp rõ ràng về sức mạnh của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.

Israel thừa nhận khó khăn chưa từng có

Trước mối đe dọa mới, ông Yuval Baseski, Phó Chủ tịch Hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael, thẳng thắn thừa nhận: "Tên lửa siêu thanh đã mở ra một kỷ nguyên mới. Các nguyên tắc phòng thủ truyền thống không còn hiệu quả nữa".

Theo ông Baseski, để đánh chặn một mục tiêu bay Mach 10, lý thuyết đòi hỏi hệ thống phòng thủ phải đạt Mach 30 – điều không thể xảy ra trong khí quyển do ma sát. Baseski còn ví von: "Đánh chặn tên lửa siêu thanh giống như cử một cầu thủ duy nhất kèm LeBron James trên sân bóng rổ – bạn có thể chạy theo, nhưng không thể ngăn anh ta ghi điểm".

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống David's Sling của Israel. (Nguồn: MW)

Giải pháp mà Israel tính tới là mạng lưới phòng thủ khu vực, gồm nhiều bệ phóng tên lửa đánh chặn được bố trí chồng lấn, tấn công mục tiêu ngay khi chúng vừa xâm nhập không phận.

Theo nhiều nguồn tin, loạt tấn công của Iran gây thiệt hại vượt xa dự đoán, đánh trúng các cơ sở trọng yếu như cảng Haifa, nhà máy lọc dầu Haifa, sân bay Ben Gurion và thậm chí cả Viện Khoa học Weizmann. Trụ sở của tập đoàn Rafael – nơi nghiên cứu phát triển vũ khí của Israel, cũng nằm trong số mục tiêu bị nhắm tới.

Ngoài mối đe dọa từ Fattah, Israel còn đối mặt một thực tế nan giải: chi phí cho mỗi quả tên lửa đánh chặn cực kỳ đắt đỏ, trong khi nguồn cung lại hạn chế. Điều này khiến khả năng phòng thủ lâu dài gần như không khả thi. Chính sức ép từ thiệt hại và hiệu quả giảm sút của lá chắn tên lửa được cho là nguyên nhân khiến Israel phải chấp nhận lệnh ngừng bắn ngày 24/6.

Fattah – Bước nhảy công nghệ của Iran

Được giới thiệu vào tháng 6/2023, Fattah đánh dấu Iran trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới, sau Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, sở hữu tên lửa đạn đạo mang phương tiện lướt siêu thanh. Vũ khí này có tầm bắn 1.400 km, đạt tốc độ Mach 13–15 và khả năng cơ động cao, gần như không thể bị đánh chặn.

Giới quan sát cho rằng, công nghệ Fattah có thể bắt nguồn từ hợp tác kỹ thuật với Triều Tiên, quốc gia từng thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Hwasong-8 vào năm 2021. Sự hợp tác tên lửa giữa Tehran và Bình Nhưỡng vốn đã kéo dài hơn bốn thập kỷ, đặc biệt sau khi Triều Tiên từng cung cấp công nghệ tái nhập cơ động cho Iran, để đối phó việc Israel mua hệ thống Patriot trong thập niên 1990.