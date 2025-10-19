Ông chủ Chen Zhi của tập đoàn Prince ở Campuchia mất tích?

Tờ báo Hàn Quốc The Chosun Daily ngày 18-10 cho hay nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng ông Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince, bị Mỹ cùng Anh cáo buộc là "tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia" - đã mất tích.

"Tỉ phú trẻ bí ẩn nhất Campuchia" Chen Zhi bị Mỹ truy tố vì lừa đảo tài chính trực tuyến và rửa tiền. Ảnh: Prince Bank

Nghi vấn "ông trùm" Chen Zhi mất tích xuất hiện giữa lúc tập đoàn Prince đối mặt hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ và Anh cũng như tình trang khủng hoảng ngân hàng.

Cùng ngày 18-10, truyền thông Campuchia - như các báo Cambodia Daily, Khmer Times - đồng loạt đưa tin từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt (ngày 14-9), Chen Zhi hoàn toàn không rõ tung tích.

Nhập tịch Campuchia từ năm 2014, Chen Zhi (sinh năm 1987, nguyên quán Trung Quốc) nhanh chóng mở rộng đế chế kinh doanh.

Với khối tài sản kếch sù, ông ta được mệnh danh là "tỉ phú trẻ bí ẩn" ở Campuchia.

Prince Bank ở thủ đô Phnom Penh gặp khó khăn lớn vì ông chủ vướng bê bối lừa đảo, rửa tiền. Ảnh: Yonhap

Mới đây, nhà chức trách Mỹ cáo buộc tỉ phú này có hành vi lừa đảo tài chính trực tuyến và rửa tiền, với hình phạt có thể lên đến 40 năm tù giam theo luật Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng khởi kiện nhằm tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD mà họ cho là Chen Zhi trục lợi từ những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Trung Quốc cũng lập tổ điều tra đặc biệt nhằm làm rõ những nguồn thu "mờ ám" của tập đoàn Prince từ năm 2020 tới nay.

Giới quan sát dự đoán Trung Quốc nhiều khả năng sẽ yêu cầu phía Campuchia hủy quốc tịch của Chen Zhi để tiến hành dẫn độ.

Trong khi đó, Prince Bank - ngân hàng trực thuộc tập đoàn Prince - đang khủng hoảng khi khách hàng ở thủ đô Phnom Penh ồ ạt rút tiền gửi.

Giữa tình thế trên, Prince Bank phát đi thông báo khẳng định ngân hàng vẫn hoạt động bình thường, độc lập, đúng luật định.

Theo The Chosun Daily, giới chức Campuchia và quốc tế đang ráo riết truy tìm tung tích Chủ tịch tập đoàn Prince Chen Zhi.

Tập đoàn Prince hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, khách sạn và viễn thông.

Thời gian qua, doanh nghiệp này vướng nghi ngờ trực tiếp xây dựng cũng như điều hành nhiều khu phức hợp lừa đảo trá hình sòng bạc; giam giữ người nước ngoài ở Campuchia và buộc họ thực hiện lừa đảo trực tuyến.

Khu phức hợp "Prince Compound" gần thủ đô Phnom Penh là khu "khét tiếng" nhất, đóng vai trò trung tâm của tập đoàn Prince.