Israel mở chiến dịch trên bộ ở TP Gaza, tuyên bố dải đất ‘đang bốc cháy'

Ngày 16-9, Israel chính thức phát động chiến dịch trên bộ ở TP Gaza - trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza - với tuyên bố mạnh rằng “Gaza đang bốc cháy”, theo hãng tin Reuters.

Đây được xem là bước ngoặt mới trong cuộc xung đột Israel-Hamas khi lực lượng Israel bước vào giai đoạn chủ lực của chiến dịch, tập trung phá hủy hạ tầng của Hamas ngay giữa khu vực đông dân, nơi hàng trăm nghìn cư dân đã được lệnh sơ tán.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng vệ Israel đang “ra đòn thép” vào hệ thống căn cứ của Hamas, còn binh sĩ thì chiến đấu nhằm tạo điều kiện giải cứu con tin và đánh bại nhóm vũ trang này.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cũng khẳng định Israel đã “mở một chiến dịch quan trọng ở Gaza”.

Người dân địa phương mô tả cường độ oanh kích tăng vọt trong hai ngày qua, với những tiếng nổ dữ dội san phẳng hàng chục ngôi nhà, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng tính đến trưa 16-9. Ngoài pháo và xe tăng, hải quân Israel cũng tham gia tấn công dọc bờ biển, biến TP Gaza thành tâm điểm bạo lực mới.

Các tòa nhà sụp đổ trong đợt tấn công của Israel vào Gaza City ngày 16-7. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế có sự can thiệp “đặc biệt và khẩn cấp” nhằm bảo vệ dân thường và chấm dứt cuộc tấn công của Israel vào TP Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Palestine cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn chiến sự đã “thất bại”, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế hành động.

“Tuyên bố khoe khoang của chính quyền Israel về việc khởi động cuộc tấn công TP Gaza, đẩy tính mạng của hàng trăm nghìn dân thường vào nguy cơ bị giết hại và buộc phải di dời, là điều chúng tôi hết sức lo ngại” - Bộ Ngoại giao Palestine nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi “một sự can thiệp quốc tế đặc biệt để chấm dứt tội ác nghiêm trọng này, thúc đẩy tối đa các giải pháp chính trị và ngoại giao bảo đảm chấm dứt ngay lập tức chiến sự và hành động gây hấn".

Bộ Ngoại giao Palestine cũng kêu gọi quốc tế "thúc đẩy giải pháp bảo vệ dân thường, ngăn chặn việc cưỡng bức di dời khỏi Dải Gaza, sớm trả tự do cho con tin và tù nhân, cũng như duy trì hoạt động viện trợ nhân đạo một cách bền vững".