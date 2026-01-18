Israel phản đối việc Mỹ công bố Hội đồng hoà bình Gaza

Theo đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không phối hợp với Israel khi xây dựng Hội đồng Hòa bình Gaza - cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quản trị dải Gaza giai đoạn hậu chiến sự. Đặc biệt, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng bước đi của Mỹ là đi ngược với các chính sách nước này.

Dải Gaza bị tàn phá do xung đột. Ảnh: IRNA/TTXVN

Truyền thông Israel hôm 17/1 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ, chính phủ Israel không hài lòng với danh sách Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố, vì có sự tham gia của đại diện Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ - hai nước đã phản đối gay gắt cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza thời gian qua. Được biết, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar sẽ sớm thảo luận về vấn đề trên với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Đáng chú ý, các nguồn tin Israel cho biết, ngay sau thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, Bộ trưởng An ninh Quốc gia nước này Itamar Ben Gvir, đã lập tức kêu gọi quân đội Israel phát động trở lại cuộc chiến tổng lực vào Gaza để trấn áp lực lượng Hamas. Bộ trưởng điển hình của phe cựu hữu trong chính phủ Israel cho rằng nước này không cần đến bất kỳ hội đồng quản trị nào để giám sát việc khôi phục Gaza.

Theo Bloomberg, thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza là bước quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, nhằm chấm dứt xung đột tại dải đất này. Ông Trump hôm 15/1 ca ngợi đây là hội đồng tuyệt vời và uy tín nhất từng được thành lập ở bất cứ đâu.

Sau đó, Nhà Trắng hôm 16/1 đã công bố danh sách thành viên của Ủy ban Điều hành thuộc Hội đồng Hòa bình Gaza, trong đó có một số gương mặt đáng chú ý là Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi, Giám đốc tình báo quốc gia Ai Cập Hassan Rashad, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Reem Al-Hashimy và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Giới quan sát nhận định, việc đưa các quan chức cấp cao của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vào Hội đồng Hòa bình Gaza, phản ánh đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vai trò của ba nước Trung Đông trong việc thuyết phục lực lượng Hamas chấp nhận và thực thi lệnh ngừng bắn Gaza hồi tháng 10 năm ngoái.