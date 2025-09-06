Israel, Hamas liên tục có động thái đáng lo ngại trên Dải Gaza

Chân dung các con tin bị Hamas bắt cóc xuất hiện trong video ngày 5/9. Ảnh:

Reuters đưa tin, hai con tin xuất hiện trong video do phong trào Hamas đăng tải là Guy Gilboa-Dalal và Alon Ohel. Họ là 2 trong số 48 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, với chỉ 20 người được cho là còn sống.

Cuối năm 2023, Hamas đã thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào phía Nam Israel khiến khoảng 1200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin, dẫn đến chiến dịch đáp trả đẫm máu kéo dài của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Đoạn video đăng tải ngày 5/9 với hình ảnh Gilboa-Dalal, 24 tuổi, trông kiệt sức đang ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô đang di chuyển. Thời gian trên đoạn video ghi là 28/8. Đây cũng là lần đầu tiên con tin Alon Ohel xuất hiện kể từ khi bị bắt cóc.

Trong đoạn video, Gilboa-Dalal cho biết anh bị giam giữ ở thành phố Gaza cùng một số con tin khác và nói rằng anh sợ sẽ bị sát hại bởi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố này. Đoạn clip được cho là đã được cắt ghép và chỉnh sửa trước khi đăng tải.

Toà nhà tại thành phố Gaza bị đổ sập sau vụ không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội thực hiện chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành phố Gaza, nơi mà phía Israel gọi là pháo đài cuối cùng của phong trào Hamas.

Một phát ngôn viên quân đội Israel hôm 4/9 cho biết quân đội nước này hiện đang kiểm soát khoảng 40% thành phố Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel cũng xác nhận kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza.

Động thái của phía Hamas cũng được thực hiện sau khi quân đội Israel ném bom một tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố Gaza, với cáo buộc Hamas đang sử dụng toà nhà dù không cung cấp bằng chứng.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng các cuộc đàm phán sâu đang được thực hiện với phong trào Hamas, với lời kêu gọi Hamas thả các con tin còn sống ngay lập tức. Ông bày tỏ lo ngại rằng trong số khoảng 20 con tin được cho là còn sống, một số con tin đã thiệt mạng trong những ngày gần đây.