Israel dội bão lửa vào lãnh thổ Yemen, ít nhất 35 người chết

AlJazeera hôm nay (11/9, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của Bộ Y tế Yemen xác nhận ít nhất 35 người chết, hơn 130 người khác bị thương và nhiều người mất tích sau khi Israel mở đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào một loạt mục tiêu ở thủ đô Sanaa và tỉnh Al-Jawf ở phía Tây Bắc Yemen.

Khoảnh khắc bom Israel phát nổ ở một vị trí tại Yemen. Ảnh: PBS/Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày nói rằng, họ đã không kích căn cứ điệp viên, trụ sở bộ phận "tuyên truyền" quân sự của Houthi và một nhà kho nhiên liệu. Reuters dẫn nguồn tin Yemen tiết lộ, một trong những cơ sở bị tấn công là "trụ sở Bộ Quốc phòng Houthi".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ra tuyên bố mô tả đợt tập kích nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Houthi vào sân bay Ramon ở Israel cách đây ít hôm.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi quả quyết các tòa nhà bị hỏa lực Israel đánh trúng là "mục tiêu dân sự", bao gồm văn phòng của hai tờ báo, một cơ sở y tế và một tòa nhà chính quyền. Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng lên sau trận tập kích và nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra ở Dải Gaza từ tháng 10/2023, Houthi đã phát động chiến dịch tấn công tàu bè liên quan đến Israel ở Biển Đỏ, đồng thời triển khai UAV và tên lửa tập kích Israel để thể hiện sự đoàn kết với phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Phát ngôn viên Houthi Yahya Sarea nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục các đợt tập kích để ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza tới khi nào Israel ngừng chiến dịch quân sự và chấm dứt lệnh phong tỏa khu vực này.

Để đáp trả, Israel nhiều lần ném bom Yemen, nhắm mục tiêu vào các công trình quân sự, cầu cảng, sân bay, nhà kho. Tháng trước, Israel đã không kích khu nhà chính phủ ở Sanaa, khiến một số quan chức cấp cao của Houthi, bao gồm Thủ tướng Ahmed al-Rahawi, thiệt mạng.