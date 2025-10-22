Nữ giám đốc chỉ đạo sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả để bán ra thị trường

Ngày 21/10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977), trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, vào tháng 6/2025, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ) đang tồn tại cơ sở sản xuất hàng giả. Ngày 17/6, cơ quan công an đã kiểm tra đột xuất công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương (cũ), tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Phan Thị Mai bị khởi tố để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả

Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do công ty này sản xuất.

Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Để thu lợi, Mai đã mua nguyên liệu giá rẻ về để sản xuất dầu ăn. Trong dầu Keva Gold Mai chỉ đạo không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.

Hàng triệu lít dầu ăn giả do công ty Mai sản xuất đã được bán ra thị trường

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm của công ty Mai thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Đến thời điểm bị bắt, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…