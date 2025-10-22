Thêm hình ảnh mới nhất về động vật quý hiếm xuất hiện ban đêm ở VQG Chư Mom Ray

Theo Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, Quảng Ngãi), đây là khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam, là môi trường sinh sống và phát triển của hơn 1.000 loài động vật, từ phổ biến đến quý hiếm. Trong đó, nhiều loài động vật được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt như bò tót, voọc bạc, khỉ đuôi dài, gà tiền mặt đỏ, gà lôi vằn, gà lôi hồng tía, tê tê Java, nai cà tông, gấu ngựa…

Để giám sát và kịp thời ghi nhận sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm mới, từ đó có phương án nghiên cứu, bảo vệ tốt nhất, VQG Chư Mom Ray đã lắp đặt tổng cộng 280 máy ảnh tự động ở nhiều vị trí khác nhau trong rừng. Thông thường, cứ khoảng 3 đến 4 tháng, cán bộ ở đây sẽ đi kiểm tra dữ liệu một lần. Đồng thời, thay pin, bảo dưỡng máy và tiếp tục đặt lại.

Chiều tối 21/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, đợt kiểm tra máy ảnh tự động mới nhất đã phát hiện hình ảnh về loài mang Trường Sơn.

Ông Đào Xuân Thủy cho biết, đợt kiểm tra máy ảnh tự động mới nhất ghi nhận xuất hiện mang Trường Sơn - loài động vật quý hiếm.

"Đây là loài động vật thuộc nhóm quý hiếm, hiện không được phép nuôi nhốt và nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển", ông Thủy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thủy, hệ thống máy ảnh tự động trong rừng lần này chỉ ghi nhận duy nhất một hình ảnh về mang Trường Sơn, xuất hiện vào ban đêm.

Bên cạnh hình ảnh mang Trường Sơn mới được ghi nhận, VQG Chư Mom Ray còn có gấu ngựa – loài động vật nghiêm cấm săn bắn, xâm hại.

Bò tót - động vật quý hiếm cũng được ghi nhận đang sinh sống tại VQG Chư Mom Ray.

Để người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, VQG Chư Mom Ray sẽ tổ chức tuyên truyền tại trường học và buôn làng quanh khu vực, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Đồng thời, cán bộ và nhân viên của VQG thường xuyên đi tuần tra, tháo gỡ bẫy động vật do kẻ xấu đặt.