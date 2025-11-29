Thế giới 24h: Tình hình ở "chảo lửa" Huliaipole sau khi binh sĩ Ukraine tự ý rút lui

Binh sĩ Nga trên xe bọc thép tác chiến ở Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Ukraine ổn định mặt trận Huliaipole, quân đội Nga tiến lên ở Pokrovsk

Hôm 28/11, Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine tuyên bố, tình hình ở mặt trận Huliaipole (vùng Zaporizhia) đã ổn định trở lại, sau nỗ lực phòng thủ của các đơn vị bộ binh cơ giới.

“Gần Huliaipole, Trung đoàn tấn công số 33 của lực lượng lục quân cùng các đơn vị tấn công, đơn vị cơ giới và các đơn vị khác đã ngăn chặn bước tiến của đối phương, giành lại quyền kiểm soát trên tiền tuyến”, Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine cho hay.

Cơ quan này nhấn mạnh, tình hình Huliaipole đã ổn định trở lại.

Trước đó, hôm 27/11, Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, cho biết, một đơn vị phòng thủ ở ngoại ô phía đông bắc Huliaipole đã tự ý rút lui mà không có lệnh từ chỉ huy. Hành động này khiến phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, giúp quân đội Nga tiến nhanh.

“Một số quân nhân Ukraine mất tích sau trận đánh”, ông Voloshyn nói.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/11 không thông tin về tình hình Huliaipole, tuy nhiên, trên mặt trận Pokrovsk (vùng Donetsk), quân đội nước này tuyên bố đang tác chiến trong nội thành và có bước tiến đáng kể.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng một tuần chiến đấu, các đơn vị Nga đã“giải phóng” 6.585 ngôi nhà ở Pokrovsk. Ở 2 khu phố Tsentralny và Dinas, quân đội Nga đang triệt hạ từng đơn vị Ukraine bị bao vây.

Ông Putin sẵn sàng gặp ông Trump ở Hungary

Trong cuộc gặp hôm 28/11 với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Nga Putin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đề xuất cuộc gặp thượng đỉnh ở Hungary.

Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 28/11 (ảnh: RT)

“Ông ấy nói: ‘Chúng tôi có mối quan hệ tốt với Hungary. Các ông có mối quan hệ tốt với ông Orban, và tôi cũng vậy. Tôi đề xuất phương án này’. Và tất nhiên, tôi rất vui vẻ đồng ý”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết, trong trường hợp các bên đồng ý, ông sẽ rất vui lòng nếu cuộc gặp ông Trump được tổ chức ở Budapest (thủ đô Hungary).

Về vấn đề Ukraine, ông Putin bày tỏ hy vọng các sáng kiến hòa bình mới sẽ dẫn đến “hòa bình thực sự”.

Phát biểu trong cuộc gặp, Thủ tướng Orban cho biết, mối quan hệ hợp tác Nga – Hungary, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, là rất quan trọng. Hungary sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ sức ép bên ngoài nào để ngừng hợp tác với Nga.

Ngày 22/10, ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp ông Putin tại Hungary do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Gian dối lý lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Romania – ông Ionut Mosteanu – hôm 28/11 quyết định từ chức và thừa nhận đã khai không trung thực về sơ yếu lý lịch.

Hồi đầu tuần, tờ Libertatea (báo Romania) đưa tin, sơ yếu lý lịch của Bộ trưởng Mosteanu có các thông tin không chính xác về thời điểm ông tốt nghiệp đại học và ngôi trường mà ông theo học.

“Romania và châu Âu đang bị đe dọa”, ông Mosteanu bình luận trên Facebook khi thông báo từ chức.

“An ninh quốc gia phải được bảo vệ bằng mọi giá. Tôi không muốn những lời bàn tán về trình độ học vấn của tôi và những sai lầm mà tôi mắc phải từ nhiều năm trước làm xao nhãng các nhà lãnh đạo đất nước khỏi nhiệm vụ khó khăn của họ”, ông Mosteanu viết.

Hôm 25/11, ông Mosteanu thông báo, các chiến đấu cơ của NATO đã xuất kích và suýt chút nữa bắn hạ một UAV nghi của Nga xâm nhập sâu chưa từng có vào không phận Romania.

Nga chưa bình luận về thông tin này.