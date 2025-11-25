Thế giới 24h: Ông Trump phát tín hiệu "tốt đẹp" về kế hoạch hòa bình Ukraine

Binh sĩ Ukraine dò mìn trên tiền tuyến (ảnh: Reuters)

Mỹ - Ukraine tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình

“Liệu thật sự đang có bước tiến lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hay không? Đừng tin cho đến khi các bạn tận mắt chứng kiến, nhưng điều gì đó tốt đẹp có thể đang diễn ra”, ông Trump hôm 24/11 bình luận trên Truth.

Hôm 24/11, Mỹ - Ukraine tiếp tục đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm tìm cách thu hẹp bất đồng trong kế hoạch hòa bình 28 điểm để chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo Reuters.

Trong một tuyên bố chung, giới chức Mỹ - Ukraine cho biết, họ đã soạn thảo một “khuôn khổ hòa bình hoàn thiện”, nhưng không công bố chi tiết.

“Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác, đặc biệt là Mỹ, nhằm tìm kiếm thỏa thuận giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn chứ không phải làm suy yếu chúng tôi”, ông Zelensky nói hôm 24/11.

Theo ông Zelensky, Nga phải bồi thường cho Ukraine và vấn đề sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga ở phương Tây là rất quan trọng.

Cùng ngày 24/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow chưa nhận được thông tin chính thức nào về kết quả đàm phán Mỹ - Ukraine ở Geneva.

“Chúng tôi đọc được thông tin rằng, sau các cuộc thảo luận ở Geneva, một số sửa đổi đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ chờ đợi. Có vẻ như cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục”, ông Peskov nói.

Mỹ chỉ định “Cartel de los Soles” là tổ chức khủng bố, Venezuela phản ứng

Hôm 24/11, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo, chỉ định băng đảng Cartel de los Soles ở Venezuela là “tổ chức khủng bố”. Theo CNN, quyết định này có thể cho phép chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela.

Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro (ảnh: Reuters)

Mỹ từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lãnh đạo băng đảng Cartel de los Soles và buôn lậu ma túy vào Mỹ - điều mà ông Maduro bác bỏ.

Vài giờ trước khi Mỹ ra thông báo, chính phủ Venezuela đã lên tiếng phản đối. Theo Venezuela, quyết định từ phía Mỹ là “vô lý” vì băng đảng Cartel de los Soles không hề tồn tại.

“Venezuela kiên quyết và tuyệt đối bác bỏ cáo buộc vô lý của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi chỉ định tổ chức Cartel de los Soles không tồn tại là khủng bố”, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil bình luận trên Telegram.

Theo ông Yvan Gil, tuyên bố từ phía Mỹ là “lời nói dối” nhằm tiến hành kế hoạch can thiệp vào Venezuela, tuy nhiên, nỗ lực này sẽ “thất bại”.

Theo Reuters, quyết định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có thể khiến chính quyền của ông Maduro đối mặt với nhiều áp lực hơn, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện ở Venezuela.

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo đụng độ bất ngờ với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo về nguy cơ đụng độ bất ngờ với Triều Tiên, trong bối cảnh Seoul thúc đẩy đàm phán với Bình Nhưỡng để giảm thiểu rủi ro.

“Quan hệ liên Triều đã trở nên vô cùng căng thẳng và đối đầu”, ông Lee nói hôm 24/11, trong chuyến công du châu Phi và Trung Đông.

“Chúng tôi đang ở trong tình thế rất khó lường, khi các cuộc đụng độ ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Lee cảnh báo.

Theo ông Lee, Hàn Quốc và Triều Tiên cần kiên nhẫn nỗ lực để nối lại đàm phán, giảm thiểu nguy cơ.

Trong bài phát biểu, ông Lee cũng nhắc lại lời kêu gọi hôm 17/11 về việc đàm phán nhằm làm rõ đường phân giới quân sự (MDL) với Triều Tiên, để tránh các vụ đụng độ không mong muốn gần biên giới.

Triều Tiên chưa bình luận về các phát biểu của ông Lee.