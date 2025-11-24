Thế giới 24h: Nghi vấn đề xuất 28 điểm do Nga soạn và Mỹ chuyển cho Ukraine, ông Rubio lên tiếng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mỹ làm rõ nguồn gốc dự thảo đề xuất hòa bình 28 điểm

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rounds nói: “Ngoại trưởng Rubio làm rõ với chúng tôi rằng đây là đề xuất được Mỹ làm trung gian chuyển cho Ukraine, không phải khuyến nghị hay kế hoạch hòa bình của chúng tôi”.

“Có vẻ như đây là đề xuất của phía Nga và họ gửi cho đặc phái viên Witkoff”, ông Rounds nói thêm.

Ông Rubio sau đó ra tuyên bố bác bỏ, khẳng định kế hoạch do Mỹ soạn thảo, dựa trên “ý kiến từ phía Nga và cả từ Ukraine”.

"Đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo. Nó được đưa ra như một khuôn khổ vững chắc cho các cuộc đàm phán đang diễn ra. Nó dựa trên ý kiến ​​đóng góp từ phía Nga. Nhưng cũng dựa trên ý kiến ​​đóng góp trước đó và đang diễn ra từ phía Ukraine", ông Rubio cho biết.

Hôm 21/11, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói ông Rubio và ông Witkoff đã “phối hợp xây dựng kế hoạch suốt một tháng qua” và đều “làm việc với cả hai phía”.

Nhưng một nguồn tin am hiểu vấn đề lại nói với tờ Kyiv Independent của Ukraine, rằng ông Rubio “không tham gia soạn thảo”, và kế hoạch hiện nay được Phó Tổng thống J.D. Vance ủng hộ.

Nhiều hãng hàng không dừng bay tới Venezuela sau cảnh báo của Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng cáo buộc Mỹ “viện cớ” để gây xung đột quân sự. Ảnh: Reuters.

Theo đài Al Jazeera của Qatar, 6 hãng hàng không quốc tế tạm ngừng bay tới Venezuela sau cảnh báo của Mỹ về “tình huống nguy hiểm tiềm ẩn” do “hoạt động quân sự gia tăng” quanh nước này. Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Venezuela cho biết các hãng hàng không Iberia, TAP, LATAM, Avianca, GOL và Caribbean Airlines đều đã dừng khai thác.

TAP nói việc hủy chuyến liên quan đến cảnh báo của Mỹ, trong đó nêu rằng “điều kiện an toàn trong không phận Venezuela không được đảm bảo”. Iberia thông báo ngừng bay tới Caracas “cho đến khi có thông báo mới”.

Trong khi đó, một số hãng như Copa Airlines, Air Europa, Turkish Airlines và LASER vẫn duy trì đường bay.

Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ – Venezuela leo thang, khi Washington triển khai quân và tàu sân bay tới Caribe trong chiến dịch chống ma túy còn Caracas gọi đây là nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ bỏ quyền lực.

Hôm 21/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) kêu gọi các hãng hàng không quốc tế “thận trọng” khi khai thác chuyến bay tới Venezuela vì các mối đe dọa “ở mọi độ cao, bao gồm cả khi bay qua, trong giai đoạn cất cánh – hạ cánh, cũng như với sân bay và máy bay đang ở dưới mặt đất”.

Cho đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi các thông điệp trái chiều về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Ông Trump một mặt để ngỏ khả năng đàm phán, mặt khác vẫn giữ lại lựa chọn sử dụng vũ lực.

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 23/11 nói phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp quân sự trong vấn đề Đài Loan là “gây sốc”, và cáo buộc Nhật Bản “vượt lằn ranh đỏ”.

"Trung Quốc phải kiên quyết đáp trả, không chỉ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn cả những thành tựu đạt được một cách khó khăn sau chiến tranh, vốn phải đánh đổi bằng máu và sự hy sinh", ông Vương Nghị nói, theo Reuters.

Ông Vương Nghị cho rằng bà Takaichi đã “gửi tín hiệu sai lầm”, khiến căng thẳng ngoại giao kéo dài hơn hai tuần và lan sang các lĩnh vực khác như thương mại, văn hóa. Bắc Kinh cũng gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cam kết “tự bảo vệ mình”.

Ngoại trưởng Vương Nghị là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất bình luận công khai về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết cáo buộc của Trung Quốc “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và khẳng định lập trường hòa bình của Tokyo không thay đổi.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Nhật Bản, sau Mỹ. Bắc Kinh mua khoảng 125 tỷ USD hàng hóa, chủ yếu là thiết bị công nghiệp, chất bán dẫn và ô tô từ Tokyo vào năm 2024.