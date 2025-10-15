Thế giới 24h: Hamas thanh trừng phe chống đối, súng lại nổ ở Dải Gaza

Các tay súng Hamas xuất hiện ở thành phố Khan Younis hôm 13/10 (ảnh: Reuters)

Quân Hamas xuất hiện nhiều ở dải Gaza, cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Hôm 14/10, Reuters đưa tin, các tay súng Hamas xuất hiện ngày càng nhiều ở Dải Gaza (sau lệnh ngừng bắn với Israel) và hành quyết một số người đàn ông bị cáo buộc hợp tác với Israel.

Trong một đoạn video chia sẻ công khai hôm 13/10, các tay súng Hamas đưa 7 người đàn ông ra đường phố Gaza và bắn họ từ phía sau. Một nguồn tin từ Hamas đã xác nhận tính xác thực của đoạn video.

Người dân ở Dải Gaza cho biết, thành viên Hamas xuất hiện ngày càng nhiều và kiểm soát các tuyến đường quan trọng để vận chuyển hàng cứu trợ. Một nguồn tin an ninh từ Palestine nói với Reuters rằng, hàng chục người đã thiệt mạng trong vài ngày gần đây, khi Hamas giao tranh với phe đối lập.

Ở ngoại ô thành phố Gaza, một vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel đã khiến 5 người thiệt mạng, sau khi quân đội Israel rút khỏi khu vực trung tâm. Ở thành phố Khan Younis, một người thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi quân đội Israel tuyên bố, họ chỉ tấn công những người vượt qua ranh giới an toàn và phớt lờ cảnh báo.

Ông Trump tiết lộ bất ngờ về cuộc đàm phán giữa ông Witkoff với Tổng thống Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau khi hỗ trợ đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, ông sẽ tập trung giải quyết cuộc xung đột Nga – Ukraine, Kyiv Independent hôm 14/10 đưa tin.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông (ảnh: Reuters)

“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tập trung vào Nga”, ông Trump nói.

Đề cập đến những người đóng góp vào thỏa thuận ngừng bắn Israel – Hamas, ông Trump nhắc tên ông Steve Witkoff, đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông.

Ông Trump cho biết, ông Witkoff cũng từng có những cuộc đàm phán hiệu quả với Tổng thống Nga Putin.

Trong một lần ông Witkoff tới Moscow và gặp ông Putin, ông Trump đã gọi điện khoảng 30 phút sau khi cuộc họp bắt đầu. Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc họp đã kết thúc, nhưng không phải vậy.

“5 tiếng sau, ông ấy mới xong việc. Tôi hỏi: ‘Ông làm gì suốt 5 tiếng đồng hồ vậy?’ Và ông ấy đáp: ‘Chỉ toàn là những điều thú vị thôi’. ‘Nhưng ông không thể nói suốt 5 tiếng được’”, ông Trump kể lại.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông Witkoff “không biết nhiều về nước Nga, và về Tổng thống Putin”, nhưng lại có “phẩm chất” mà ông tìm kiếm.

Phát biểu hôm 14/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh việc ông Trump chuyển trọng tâm sang giải quyết vấn đề Ukraine và dành lời khen cho ông Witkoff.

“Chúng tôi rất quen thuộc với ông Witkoff. Ông ấy làm việc rất hiệu quả và đã chứng minh được năng lực ở Trung Đông”, ông Peskov nói.

Thăm dò: Ông Zelensky có thể thua cử trước 2 người

Một cuộc khảo sát mới cho thấy Tổng thống Ukraine Zelensky có thể thất cử trước Giám đốc Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine – ông Kyrylo Budanov – và cựu Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.

Kết quả khảo sát do công ty RATE1 (trụ sở tại Kiev) công bố hôm 14/10 cho thấy, nếu tranh cử trực tiếp với ông Budanov, ông Zelensky nhận được tỷ lệ ủng hộ là 32,5%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Budanov là 33%.

Trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Zaluzhny, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky là 26,3%, trong khi cựu Tổng Tư lệnh Ukraine được 42,6% người tham gia khảo sát ủng hộ.

Cuộc khảo sát của RATE1 được thực hiện vào đầu tháng 10, với 1.200 người tham gia.