Hôm nay khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 15

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025, cùng dự kiến kế hoạch năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15.

Buổi chiều, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước lần lượt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa 15. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Kỳ họp này có khối lượng công việc lớn nhất nhiệm kỳ, gồm 66 nội dung, trong đó có 50 dự án luật, 3 nghị quyết lập pháp và 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và nhân sự cấp cao. Quốc hội không tiến hành chất vấn để tập trung toàn bộ thời gian cho công tác lập pháp.

Tại kỳ họp, đại biểu Quốc hội sẽ xem xét hàng loạt dự án luật thuộc nhiều lĩnh vực trọng yếu như an ninh - tư pháp, kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế và dân sinh. Nhiều dự án được trình theo quy trình rút gọn để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, trong đó có các luật lớn như An ninh mạng, Báo chí, Dân số, Phòng bệnh, Đầu tư, Giá, Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng các dự án mới như Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số.

Về kinh tế, Quốc hội thảo luận, quyết định dự toán ngân sách năm 2026, phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2028, kế hoạch vay và trả nợ công 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030. Quốc hội cũng dự kiến thông qua chủ trương đầu tư 4 Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn về giáo dục, y tế - dân số, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Kỳ họp có nội dung giám sát chuyên đề về môi trường, thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trung ương và báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết giám sát, chất vấn. Quốc hội sẽ dành nửa ngày thảo luận tổ góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng 14.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chỉ những dự án đủ điều kiện mới được thông qua theo trình tự rút gọn, bảo đảm linh hoạt nhưng không buông lỏng chất lượng.