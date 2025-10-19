Giao tranh bùng phát trở lại, quân đội Israel tấn công Dải Gaza

(Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công của Israel là phép thử cho lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 11/10.

Người Palestine ở Dải Gaza nói với Reuters rằng họ nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng ở Rafah. Các nhân chứng cũng báo cáo về tiếng súng dữ dội từ xe tăng Israel ở thị trấn Abassan phía đông, gần Khan Younis. Âm thanh của các cuộc không kích đã vang lên ở Rafah vào đầu giờ chiều.

Tờ Thời báo Israel đưa tin, quân đội đã tiến hành các cuộc không kích ở khu vực Rafah sau khi các tay súng tấn công lực lượng tại đó, mặc dù không trích dẫn nguồn tin.

Một quan chức quân đội Israel cáo buộc Hamas đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel bên trong Dải Gaza, bao gồm một cuộc tấn công bằng súng phóng lựu và một cuộc tấn công bắn tỉa nhằm vào binh sĩ Israel.

"Cả hai vụ việc đều xảy ra tại khu vực do Israel kiểm soát. Đây là một hành vi vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn", quan chức này nói.

Khi được yêu cầu xác nhận các cuộc tấn công, người phát ngôn của Chính phủ Israel nhường lời cho quân đội. Quân đội Israel chưa có bình luận gì.

Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết, ít nhất hai người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại khu vực Jabalia, phía đông bắc Dải Gaza.

Quan chức cấp cao của Hamas - Izzat Al Risheq - khẳng định, nhóm chiến binh Palestine này vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, điều mà ông cáo buộc Israel đã nhiều lần vi phạm.

Văn phòng truyền thông tại Dải Gaza hôm 18/10 cho biết, Israel đã có 47 hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến 38 người chết và 143 người bị thương.

Trong bối cảnh Israel và Hamas liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn, Israel đã tuyên bố cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Hai bên cũng liên tục tranh cãi về việc trao trả thi thể con tin. Israel yêu cầu Hamas thực hiện nghĩa vụ bàn giao thi thể còn lại của tất cả 28 con tin.

Hamas tuyên bố đã trao trả tất cả 20 con tin còn sống và 12 thi thể, đồng thời tuyên bố không quan tâm đến việc giữ lại thi thể của những con tin khác. Việc tìm kiếm các thi thể còn thiếu dưới đống đổ nát cần huy động những thiết bị đặc biệt.

Giao tranh tái diễn ở Dải Gaza và mối lo ngại về lệnh ngừng bắn đã đẩy các chỉ số chứng khoán quan trọng của Tel Aviv giảm gần 2% trong ngày 19/10.