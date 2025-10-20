Triệu tập người đàn ông nghi bạo hành bé gái lớp 5

Tối 19/10, lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Văn N. (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để làm rõ hành vi nghi bạo hành con riêng của vợ là bé H.T.H.L. (học sinh lớp 5).

Đại diện Công an xã Cổ Đạm cũng cho biết, bước đầu làm việc Nguyễn Văn N., người này thừa nhận có hành vi bạo hành cháu L.

"Tuy nhiên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc", Công an xã Cổ Đạm cho biết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, bé H.T.H.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm) được đưa vào bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị trong tình trạng đa chấn thương, trên người chằng chịt vết thương. Đặc biệt vùng đầu có vết thương hở, chân khó cử động nghi bị cha dượng bạo hành.

Hình ảnh cháu L. nghi bị cha dượng bạo hành.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho hay, trong sáng 19/10, đơn vị nhận thông tin về việc học sinh H.T.N.L. bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Sau đó các thầy, cô đã đến cơ sở y tế này để đưa em L. đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị.

Tại thời điểm tiếp xúc, tâm lý nữ sinh sợ hãi, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím, chân khó cử động. Các bác sĩ đã thăm khám, vết thương hở trên đầu được khâu 5-6 mũi.

Qua trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.