Thế giới 24h: Phát hiện tiêm kích lạ trên bầu trời Ukraine

Chiếc tiêm kích MiG-29 với màu sơn “lạ” trên bầu trời Ukraine, được trang bị đầy đủ vũ khí (ảnh: Kyiv Post)

Quân đội Ukraine sử dụng tiêm kích của Azerbaijan?

Kyiv Post hôm 5/9 đưa tin, chiếc tiêm kích MiG-29 với màu sơn ngụy trang đặc trưng của quân đội Azerbaijan được phát hiện trên không phận Ukraine và trang bị các loại tên lửa không đối không tầm trung R-27, tên lửa không đối không tầm ngắn R-73.

Bức ảnh về chiếc MiG-29 “lạ” được chia sẻ trên mạng xã hội X bởi Cloooud – người dùng tự nhận là chuyên gia điều tra tình báo nguồn mở.

Theo Kyiv Post, địa điểm và thời gian trong bức ảnh chưa được xác nhận, nhưng không quân Ukraine dường như đang “trưng dụng” một chiếc MiG-29 của quân đội Azerbaijan.

Chưa rõ quân đội Azerbaijan có bằng lòng với động thái này hay không.

Đầu năm 2007, Ukraine đã bán 15 chiếc MiG-29 cho Azerbaijan.

Ngày 24/2/2022, có thông tin 3 chiếc MiG-29 của Azerbaijan đang được Ukraine sửa chữa tại một nhà máy ở tỉnh Lviv – nơi chuyên bảo dưỡng, hiện đại hóa tiêm kích MiG-29 của Ukraine hoặc của Ukraine bán cho nước ngoài.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhà máy sửa chữa máy bay MiG-29 ở Lviv bị quân đội Nga tập kích. Nhiều máy bay bị hư hại hoặc phá hủy, theo Kyiv Post.

Tuy nhiên, có vẻ như ít nhất một tiêm kích MiG-29 của Azerbaijan vẫn còn “sống sót” và đang được không quân Ukraine “trưng dụng”.

Kể từ tháng 2/2022, khoảng 30 chiếc MiG-29 của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky tiết lộ về lực lượng phương Tây bảo đảm an ninh cho Ukraine

Phát biểu hôm 5/9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, nước này đang thảo luận với các đối tác về việc bảo đảm an ninh và phương Tây có thể triển khai “hàng nghìn” quân tới Ukraine.

Binh sĩ Nga tác chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)

“Vấn đề mà các bạn vừa đề cập, về thông tin cho rằng khoảng 10.000 binh sĩ sẽ được gửi tới Ukraine, một lần nữa, tôi sẽ không tiết lộ con số chính xác, nhưng chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này. Chắc chắn con số đó không thể chỉ là vài đơn vị, mà là hàng nghìn. Đó là sự thật, dù vẫn còn hơi sớm để nói về điều này”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

Trước đó, The Wall Street Journal (báo Mỹ) đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu đang lên kế hoạch triển khai lực lượng mặt đất để bảo đảm an ninh cho Ukraine, sau khi xung đột chấm dứt.

Một quan chức châu Âu (giấu tên) cho hay, châu Âu có thể triển khai hơn 10.000 quân tới Ukraine.

Cùng ngày 5/9, phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Cernobbio (Italia), ông Zelensky cho rằng, các bảo đảm an ninh cho Ukraine có thể được thực hiện ngay mà “không cần chờ tới khi giao tranh kết thúc”.

Theo ông Zelensky, bảo đảm an ninh cho Ukraine không chỉ bao gồm các hỗ trợ quân sự, mà còn cả bảo đảm về kinh tế.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cảnh báo, bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai tới Ukraine đều có thể là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Israel không chào đón Tổng thống Pháp

Israel từ chối chuyến thăm do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, Ngoại trưởng Israel – ông Gideon Saar – đã nêu rõ quan điểm này trong cuộc điện đàm hôm 5/9 với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot.

Văn phòng Ngoại trưởng Israel cho biết, ông Saar đã nói rõ với Ngoại trưởng Pháp rằng, sẽ “không có chỗ” cho chuyến thăm của Tổng thống Macron, chừng nào Pháp còn “tiếp tục các sáng kiến và nỗ lực gây tổn hại cho Israel”.

Theo ông Saar, Pháp đang có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine và điều này sẽ làm suy yếu an ninh của Israel.

Trước đó, Đài truyền hình Kan (Israel) đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất của ông Macron về một chuyến thăm ngắn, trước thềm kỳ họp tháng 9 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày 24/7, ông Macron cho biết, trong kỳ họp tháng 9 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp sẽ tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine – điều mà Israel kịch liệt phản đối.