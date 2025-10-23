Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách sạn, villa tránh bão số 12 Fengshen

Chiều 22-10, khi mưa gió bắt đầu mạnh hơn ở TP Huế, hàng chục người dân và sinh viên từ các khu vực thấp trũng đã tìm đến các khách sạn, villa của bà Châu Thể Liễu Trang (phường Thuận Hóa) để trú tránh. Những căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi vốn dành cho du khách nay trở thành chỗ ở tạm, ấm áp và an toàn cho những người trú tránh bão số 12 Fengshen.

Căn villa ở phường Thuỷ Xuân, TP Huế có đến 6 phòng được bà Trang dành cho người dân đến tá túc bão.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Trang đăng thông báo ngắn gọn nhưng đầy nghĩa tình: "Ai ở khu vực thấp trũng, ngập nước, nhất là sinh viên, phụ nữ, trẻ em… nếu thấy không an toàn, cứ đến ở miễn phí. Các bạn đi làm về khuya, đường ngập cũng có thể ghé qua".

Thông báo này nhanh chóng lan tỏa. Chiều cùng ngày, nhiều nhóm bạn trẻ, hộ gia đình ở vùng thấp trũng đã dọn đến lưu trú. Bà Trang dành 15 phòng tại khách sạn số 24/26 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hoá cùng 1 villa 6 phòng ngủ tại phường Thuỷ Xuân, 1 villa 4 phòng ngủ ở phường Thuận An để đón người dân.

Tổng cộng, gần 25 phòng, mỗi phòng có thể chứa 4–6 người, đều sẵn sàng mở cửa suốt tuần mưa bão. Những cơ sở lưu trú này đều nằm ở khu vực cao ráo, không ngập lụt.

Không gian sang trọng ở villa bà Trang cho người dân đến tá túc.

Thông thường, khách sạn cho thuê 400.000 đồng/đêm/phòng, còn villa nguyên căn giá 3 - 3,5 triệu đồng/ngày cho 10-15 người lưu trú. Nghe tin bão mạnh, có nguy cơ ngập lụt, bà Trang quyết định không nhận khách từ ngày 22 đến 28-10, để dành chỗ cho người dân tránh trú.

"Có người hỏi thuê nguyên căn, tôi cũng từ chối hoặc bố trí cho họ tại một villa vì muốn để trống cho bà con cần nơi ở an toàn. Ai đến đều được đăng ký lưu trú như khách thật, ở theo nhóm bạn hoặc gia đình" - bà Trang cho biết.

Bà Trang, 43 tuổi, quê ở Đà Nẵng, theo chồng về Huế sinh sống hơn 20 năm nay. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và hàng năm đến mùa bão lũ, bà đều mở cửa miễn phí cho người dân trú ngụ.

Đội ngũ nhân viên của bà Trang còn chuẩn bị sẵn nước uống, mì ăn liền, thức ăn nhanh và cả đèn pin phòng khi mất điện. Một số sinh viên Đại học Huế đến trú bão cho biết họ được bố trí phòng sạch sẽ, có điều hoà, wifi và được hướng dẫn rất chu đáo.

Trong khi đó, theo dự báo, mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ vượt báo động 3 trong đợt mưa do hoàn lưu bão số 12 Fengshen. Vì vậy, nguy cơ ngập lụt đô thị, vùng thấp trũng rất cao.