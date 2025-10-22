Cá sấu 50kg bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư ở Quy Nhơn

Chiều 22/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin trên.

Ngay sau phát hiện và bắt được, người dân chủ động trình báo, giao nộp cá thể cá sấu cho chính quyền địa phương.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam sau đó đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Chiều cùng ngày, cá thể cá sấu được bàn giao về nơi bảo tồn theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Con cá sấu được người dân phường Quy Nhơn Nam bắt được. Ảnh: ĐV