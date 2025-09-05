Thế giới 24h: Thái Lan có tân Thủ tướng đầy bất ngờ

Ông Anutin Charnvirakul. Ảnh Reuters

Ông Anutin trở thành Thủ tướng Thái Lan nhờ lực lượng đối lập với Pheu Thái

Theo hãng tin Reuters, cuộc bỏ phiếu được tổ chức khẩn cấp nhằm tìm người kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra, người đã bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tuần trước. Ông Anutin, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, đã nhận được sự ủng hộ đa số tại Hạ viện để giành chiến thắng, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hiến pháp có thể kéo dài.

Yếu tố quyết định cho chiến thắng này đến từ một liên minh không tưởng. Hãng tin Al Jazeera cho biết, Đảng Nhân dân (People's Party), khối đối lập lớn nhất với chính phủ liên minh do đảng Pheu Thai lãnh đạo, và là đảng kế thừa của đảng Tiến bước (Move Forward), đã quyết định bỏ phiếu ủng hộ ông Anutin.

Đây được cho là một bất ngờ lớn vì đảng Nhân dân là một đảng cấp tiến, cải cách, đường lối đi ngược với đảng Bhumjaithai của ông Anutin - một đảng có xu hướng bảo thủ và là một phần của phe chính trị truyền thống mà đảng Nhân dân thường chỉ trích. Đảng Bhumjaithai cũng từng là đồng minh trong liên minh cầm quyền với Pheu Thai.

Tuy nhiên, sự ủng hộ này đi kèm với một điều kiện ràng buộc mang tính chiến lược: tân Thủ tướng phải giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng bốn tháng tới.

Thỏa thuận này cho thấy một sự tính toán chính trị nhằm đưa đất nước trở lại với một cuộc bầu cử toàn diện trong thời gian sớm nhất, thay vì kéo dài tình trạng bất ổn.

Được mô tả là một "chính trị gia thực dụng", ông Anutin, 58 tuổi, không phải là một gương mặt xa lạ. Ông từng giữ chức Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế trong chính phủ tiền nhiệm, nổi bật với chính sách hợp pháp hóa cần sa gây nhiều tranh cãi.

Xuất thân là người thừa kế của một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Thái Lan, ông Anutin được biết đến với khả năng đàm phán và xây dựng liên minh với các phe phái chính trị khác nhau. Giới phân tích cho rằng kinh nghiệm và sự linh hoạt này sẽ là tài sản quan trọng giúp ông chèo lái chính phủ lâm thời trong giai đoạn sắp tới.

Sự kiện bầu thủ tướng mới tại Thái Lan đã nhanh chóng chấm dứt khoảng trống quyền lực và mở ra một giai đoạn chính trị mới đầy thử thách ở quốc gia Đông Nam Á.

Ông Medvedev: Có nhiều cách để đòi lại tài sản Nga mà Anh gửi cho Ukraine

Bình luận trên Telegram hôm 4/9, ông Medvedev chỉ trích Anh có hành vi “trộm cắp” khi thanh toán 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine bằng nguồn thu từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông Medvedev cảnh báo, Anh và Ukraine sẽ phải chịu hậu quả vì động thái này.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev (ảnh: TASS)

“Anh đã chuyển cho Ukraine khoảng 1,3 tỷ USD bằng nguồn thu từ các tài sản bị phong tỏa của Nga. Hiển nhiên là không thể thu hồi số tiền này bằng biện pháp pháp lý, nhưng vẫn còn nhiều cách để lấy lại chúng”, ông Medvedev bình luận.

“Mọi động thái tịch thu trái phép tài sản của Nga và lợi nhuận từ chúng sẽ được bù đắp bằng những vùng lãnh thổ mới, cũng như tài sản của Ukraine. Một phương án khác là tịch thu tài sản có giá trị của hoàng gia Anh, vẫn còn nhiều thứ như vậy ở khắp nơi, và có cả ở Nga”, ông Medvedev đề xuất.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý, lãnh thổ mà ông nhắc tới không liên quan đến 4 khu vực ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập.

Giới chức Anh và Ukraine chưa bình luận về phát biểu này.

Trước đó, hôm 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, Anh đã thanh toán viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine bằng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

Theo Reuters, số tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa trị giá khoảng 300 tỷ USD, trong đó 3 nước Đức, Anh, Pháp nắm giữ phần lớn.

Pakistan: Nửa triệu người rời bỏ nhà cửa chỉ trong 24h

Mực nước trên nhiều sông lớn dâng lên tới mức nguy hiểm ở tỉnh Punjab (phía đông Pakistan), buộc hơn 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong 24h qua, giới chức Pakistan cho biết.

Nhiều ngôi nhà ở tỉnh Punjab, Pakistan ngập trong nước lũ (ảnh: Aamir QURESHI)

Ông Nabeel Javed – quan chức cứu trợ thiên tai tỉnh Punjab – cho biết, kể từ cuối tháng 8, có khoảng 1,8 triệu người phải sơ tán do lũ lụt ở Punjab. Tình hình nghiêm trọng nhất diễn ra ở 2 quận Muzaffargarh và Multan, nơi nước lũ đã nhấn chìm hơn 3.900 ngôi làng.

Theo ông Javed, các cuộc sơ tán quy mô lớn vẫn tiếp tục, khi nước trên 3 con sông Ravi, Sutlej và Chenab tràn bờ từ 2 tuần trước.

Ghulam Abbas, 54 tuổi (cư dân Muzaffargarh) cho biết, ông rời khỏi nhà cùng gia đình hôm 4/9, sau khi nghe được cảnh báo lũ lớn từ loa nhà thờ.

“Những người nghĩ rằng nước không thể tràn tới giờ phải sơ tán bằng thuyền”, Abbas nói, cho biết thêm rằng căn nhà của ông đã bị lũ nhấn chìm.

Theo ABC News, tình hình mưa lũ ở tỉnh Punjab diễn biến phức tạp trong khi Ấn Độ tiếp tục phải xả lượng nước dư thừa từ các con đập có nguy cơ cao. Từ đầu tuần, Ấn Độ đã gửi 3 cảnh báo tới Pakistan về nguy cơ lũ lụt xuyên biên giới.

Cơ quan Quản lý Thiên tai Pakistan hôm 4/9 cho biết, đợt mưa mới do gió mùa dự kiến kéo dài thêm 24 – 48h tới. Mực nước trên sông Ấn có nguy cơ dâng cao, đe dọa thêm các khu vực thuộc tỉnh Sindh (miền nam Pakistan).

Israel cảnh báo tai họa giáng xuống Houthi

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz – hôm 4/9 cảnh báo, Houthi (lực lượng quân sự ở Yemen) – sẽ phải hứng chịu đủ “10 tai họa” trong Kinh thánh, nếu tiếp tục tấn công Israel.

“Houthi lại phóng tên lửa vào Israel. Tai họa bóng tối, tai họa chết chóc, họ sẽ lãnh đủ 10 tai họa”, ông Katz bình luận trên X.

Theo Al Jazeera, ông Katz đang đề cập tới 10 tai họa trong Kinh Cựu Ước, do Chúa giáng xuống để ép Pharaon Ai Cập trả tự do cho người Israel.

Hôm 4/9, quân đội Israel cho biết, một tên lửa phóng từ Yemen đã rơi xuống bên ngoài lãnh thổ Israel. Hôm 3/9, Israel tuyên bố đánh chặn 2 quả tên lửa phóng từ Yemen.

Theo Al Jazeera, Houthi đang nối lại các vụ tấn công để trả đũa vụ ông Ahmed Ghaleb al-Rahawi (Thủ tướng của chính quyền Houthi) và nhiều quan chức khác thiệt mạng trong vụ không kích do Israel tiến hành vào tuần trước.