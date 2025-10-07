Thế giới 24h: 2 bang Mỹ cùng tham gia vụ kiện chống lại lệnh ông Trump

Đặc vụ liên bang Mỹ đụng độ với người biểu tình bên ngoài trụ sở của ICE ở Portland (ảnh: Spencer Platt/Getty Images)

2 bang Mỹ trong vụ kiện kháng lệnh ông Trump

Chính quyền 2 bang California và Oregon (Mỹ) đã đệ đơn kiện hôm 6/10 nhằm ngăn chặn lệnh triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia tới Portland (thành phố lớn nhất bang Oregon) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ở Mỹ nhằm phản đối chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump và lệnh triển khai lực lượng quân sự ở một số thành phố. Lầu Năm Góc cho biết, lính vệ binh được điều động để “hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ - ICE” thi hành nhiệm vụ, bao gồm cả thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang.

Gavin Newsom – thống đốc bang California – cho biết, ông đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump về việc điều động lực lượng vệ binh, gọi đây là “sự lạm dụng pháp luật và quyền lực nghiêm trọng”. Cùng tham gia vụ kiện, chính quyền bang Oregon cho rằng, lệnh của ông Trump là lạm quyền và cần có phán quyết riêng từ tòa án.

Hôm 4/10, thẩm phán liên bang Karin J. Immergut đã ra lệnh tạm thời cấm việc triển khai lính vệ binh tới Portland.

Bà Immergut cho rằng, tình hình ở Portland “không quá bạo lực và hỗn loạn” đến mức cần lực lượng vệ binh can thiệp và những tuyên bố của Tổng thống Trump về thành phố này là “không đúng sự thật”.

Lệnh của thẩm phán Immergut có hiệu lực ít nhất đến ngày 19/10, trong khi chính quyền ông Trump đã kháng cáo.

Hôm 5/10, ông Trump cho rằng việc đưa lính vệ binh tới Portland là cần thiết vì thành phố này “đang cháy rụi”, điều mà giới chức địa phương phủ nhận.

Ông Trump tuyên bố bất ngờ về các vụ nã tên lửa vào thuyền "chở ma túy" ngoài khơi Venezuela

Hôm 6/10, phát biểu trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập hải quân Mỹ ở thành phố Norfolk (bang Virginia), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các vụ nã tên lửa vào thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela là “hành động tử tế” và đã giúp cứu sống hàng nghìn sinh mạng ở Mỹ.

“Xuồng chở ma túy” ngoài khơi Venezuela bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9 (ảnh: CNN)

Kể từ tháng 2, quân đội Mỹ đã phóng tên lửa vào ít nhất 4 thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, khiến nhiều người thiệt mạng.

Ông Trump cáo buộc các thuyền này buôn lậu ma túy vào Mỹ.

“Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn mà chúng tôi đã và đang làm, nhưng các bạn nên nghĩ theo hướng này: Mỗi chiếc thuyền đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của nhiều gia đình”, ông Trump nói.

“Khi các bạn nghĩ theo hướng đó, những gì mà chúng tôi đang làm thực sự là một hành động tử tế”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, các vụ phóng tên lửa đã ngăn chặn một tuyến đường biển quan trọng để tội phạm vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ.

“Không ai muốn ra biển nữa”, ông Trump nói.

Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro – đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ. Ông Maduro nhấn mạnh, Venezuela đã triệt hạ “mọi mạng lưới buôn lậu ma túy và các băng đảng khét tiếng”.

Ông Zelensky cảnh báo các công ty phương Tây

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/10 tuyên bố, giới chức nước này đã phát hiện hàng chục nghìn linh kiện nước ngoài, bao gồm cả ở phương Tây, bên trong máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga.

“Trong cuộc tập kích hôm 5/10, quân đội Nga đã sử dụng 549 vũ khí chứa 102.785 linh kiện do nước ngoài sản xuất”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các linh kiện được tìm thấy có nguồn gốc từ Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan và một số nước khác.

“Chúng tôi đã gửi các đề xuất nhằm hạn chế nguồn cung ứng (cho Nga). Các đối tác đã có dữ liệu chi tiết về từng công ty và sản phẩm. Họ biết cần nhắm mục tiêu vào đâu và cách đối phó”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo, nước này đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty bán linh kiện cho Nga.

“Ukraine đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những người đang giúp đỡ Nga”, ông Zelensky cảnh báo.

Trong đòn tập kích hôm 5/10, quân đội Nga được cho là phóng gần 500 UAV và hơn 50 tên lửa vào 9 tỉnh ở Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều khu vực.