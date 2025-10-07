Dự báo thời tiết 7/10/2025: Miền Bắc có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, đêm 6/10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ ngày 8/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Hà Nội cục bộ có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/10, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo thời tiết đêm 6 - ngày 7/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng Thanh Hóa: 28-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.