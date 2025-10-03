Thế giới 24h: Ông Trump bất ngờ tuyên bố nước Mỹ trong tình trạng “xung đột vũ trang”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đặt nước Mỹ trong một cuộc “xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy. Ảnh: NYT.

Thông báo được Nhà Trắng gửi đến Quốc hội

Đây là thông tin được Nhà Trắng gửi đến Quốc hội trong tuần qua, theo tiết lộ của tờ New York Times (NYT). Bản thông báo lý giải nguyên nhân ông Trump ra lệnh tấn công 3 tàu thuyền nghi chở ma túy từ Venezuela vào tháng trước. Các đòn tấn công đã khiến toàn bộ 17 người trên các tàu này thiệt mạng.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc ông Trump chính thức tuyên bố chiến dịch chống các băng đảng ma túy là một cuộc xung đột vũ trang đồng nghĩa với việc ông khẳng định quyền hạn thời chiến đặc biệt. Trong luật quốc tế, khi được coi là tình trạng xung đột vũ trang, một quốc gia có thể hợp pháp hóa việc tiêu diệt đối phương ngay cả khi họ không đe dọa trực tiếp, giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử.

Geoffrey S. Corn, cựu cố vấn cao cấp về luật chiến tranh của Lục quân Mỹ, nhận định các băng đảng ma túy không thực sự “giao tranh” với Mỹ theo nghĩa pháp lý, bởi việc buôn bán sản phẩm nguy hiểm khác với một cuộc tấn công vũ trang. Ông Corn gọi quyết định của ông Trump là một “sự lạm dụng” và vượt qua ranh giới pháp lý.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly, phản bác lập luận trên và khẳng định: “Tổng thống Trump hành động phù hợp với luật xung đột vũ trang để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ mang chất độc chết người vào nước Mỹ. Ông ấy đang thực hiện cam kết đối đầu với các băng đảng, loại bỏ mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

Theo NYT, chính quyền ông Trump gọi các cuộc tấn công là “tự vệ” và lập luận xung đột vũ trang cho phép tiêu diệt thay vì bắt giữ những người trên tàu. Nhà Trắng cũng viện dẫn con số khoảng 100.000 người Mỹ tử vong mỗi năm vì sốc thuốc.

Tuy vậy, mục tiêu chủ yếu của các đòn tấn công lại là tàu thuyền xuất phát từ Venezuela, trong khi giới chuyên gia cho biết số người Mỹ tử vong do fentanyl chủ yếu bắt nguồn từ ma túy tuồn qua biên giới Mexico.

Thông báo được Nhà Trắng gửi Quốc hội khẳng định các cuộc tấn công trên là một phần trong “cuộc xung đột đang diễn ra” chứ không phải hành động tự vệ đơn lẻ.

Thông báo nêu rõ ông Trump đã “xác định” các băng đảng buôn ma túy là “tổ chức vũ trang phi quốc gia” và hành động của chúng “tương đương một cuộc tấn công vũ trang chống lại Mỹ”.

Khủng bố ở Manchester, nhiều người thương vong

Nghi phạm tấn công khủng bố bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh (ảnh: Guardian)

Thủ tướng Anh Keir Starmer rút ngắn lịch làm việc tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Copenhagen (Đan Mạch) và trở về London sau khi biết tin có vụ khủng bố ở thành phố Manchester.

Cảnh sát Anh hôm 2/10 cho biết, họ đã bắn một nghi phạm trong vụ tấn công bên ngoài giáo đường Do Thái ở phía bắc thành phố Manchester. Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng được giới chức Anh xác định là “khủng bố”.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, cảnh sát thành phố Manchester cho biết, họ nhận được tin báo về một vụ lao xe và đâm người ở giáo đường Do Thái Heaton Park Hebrew Congregation, khu Crumpsall.

Cảnh sát xác nhận có 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ba người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm bị cảnh sát bắn gục (ảnh: Daily Mail)

Nghi phạm bị cảnh sát bắn gục tại hiện trường và sau đó được thông báo là đã chết.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nghi phạm (chưa xác định danh tính) đeo một số thiết bị màu trắng quanh hông, dường như là chất nổ. Cảnh sát và các chuyên gia đang xem xét liệu các thiết bị này có hoạt động được hay không.

Sau khi biết tin về vụ tấn công, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã rút ngắn thời gian làm việc ở Copenhagen để trở về Anh.

Hiện trường vụ tấn công (ảnh: Daily Mail)

Phát biểu trước chuyến bay về nước, ông Starmer cho biết, cảnh sát sẽ được tăng cường tại các giáo đường Do Thái trên khắp nước Anh để đảm bảo an ninh.

“Tôi cảm thấy kinh hoàng trước thông tin về vụ tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Crumpsall. Vụ việc xảy ra đúng vào ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng của người Do Thái”, ông Starmer bình luận trên mạng xã hội X.

Trong bài đăng, ông Starmer cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cảm ơn lực lượng an ninh vì đã nhanh chóng ứng phó.

Điện Kremlin: Mỹ thường xuyên cung cấp tin tình báo cho Ukraine

Phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ cung cấp dữ liệu tình báo về các mục tiêu năng lượng của Nga cho Ukraine, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho rằng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

Pháo tự hành Nga tấn công trên tiền tuyến Ukraine (ảnh: TASS)

“Mỹ thường xuyên gửi dữ liệu tình báo dưới hình thức trực tuyến cho Ukraine. Việc toàn bộ hạ tầng của NATO và Mỹ được sử dụng để thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Ukraine là điều hiển nhiên”, ông Peskov nói hôm 2/10.

Trước đó, Wall Street Journal và Reuters đưa tin, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các cơ sở năng lượng tầm xa bên trong lãnh thổ Nga. Điều này có thể hỗ trợ lực lượng Ukraine tập kích các mục tiêu như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn khí, nhà máy điện và làm gián đoạn nguồn năng lượng Nga.

Giới chức Mỹ cũng cân nhắc việc gửi cho Ukraine các tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 2.500km.

Trong cuộc họp báo hôm 2/10, ông Peskov cho biết, Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc, nhưng chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phản hồi trước đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc duy trì Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

“Trên thực tế, việc trao đổi thông tin vẫn đang diễn ra nhưng chưa có phản hồi nào về New START”, ông Peskov nói.

Trước đó, hôm 22/9, ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng duy trì các nội dung cơ bản của New START thêm một năm, sau ngày 5/2/2026. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có hiệu lực nếu Mỹ hành động tương tự.

Ngày thứ 2 chính phủ Mỹ đóng cửa, ông Trump kêu gọi loại bỏ "gỗ mục"

Hôm 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa tận dụng cơ hội để loại bỏ “gỗ mục” trong bối cảnh việc đóng cửa chính phủ bước sang ngày thứ hai.

“Đảng Cộng hòa phải tận dụng cơ hội chính phủ bị buộc phải đóng cửa do đảng Dân chủ gây ra để loại bỏ những thành phần thừa thãi, lãng phí và gian lận”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội.

“Chúng ta có thể tiết kiệm được hàng tỷ USD”, ông Trump viết.

Tuyên bố này sau đó được các tài khoản chính thức của Nhà Trắng trích dẫn lại.

Hôm 1/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, một số nhân viên liên bang sắp bị sa thải, như những gì ông Trump cảnh báo trước đó.

“Đây là hậu quả đáng tiếc của việc đóng cửa chính phủ”, bà Leavitt nói.

Trong một bài đăng khác hôm 2/10, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã lên lịch họp với Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Russ Vought để thảo luận về việc cắt giảm tạm thời hoặc vĩnh viễn một số “cơ quan của đảng Dân chủ”.