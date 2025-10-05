Thế giới 24h: Ukraine sắp mất một đồng minh thân thiết trong NATO?

Ông Andrej Babis có khả năng lớn quay lại ghế Thủ tướng Séc (ảnh: Reuters)

Ukraine sắp mất đi “đồng minh” Séc?

Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến được công bố vào cuối ngày 4/10 (giờ Séc). Trước đó, trong các cuộc thăm dò cuối cùng, đảng ANO của ông Babis đang dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 29 – 30%, cao hơn khoảng 9% so với liên minh cầm quyền Spolu (do Thủ tướng Séc Petr Fiala lãnh đạo).

Theo RT, nội các của Thủ tướng Petr Fiala đang bước vào cuộc bầu cử với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Nhiều cử tri Séc bày tỏ thất vọng về các biện pháp thắt lưng buộc bụng và bê bối tham nhũng trong chính quyền của ông Fiala.

Không giống như ông Fiala, người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, cựu Thủ tướng Babis đã hứa sẽ dừng viện trợ quân sự cho Kiev nếu ông trở lại nắm quyền. Ông Babis từng nhiều lần chỉ trích sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine là “tốn kém” và cho rằng, trách nhiệm hỗ trợ quân sự cho nước này thuộc về NATO.

Tuần trước, Thủ tướng Séc Fiala cho biết, chính quyền của ông đang đi tiên phong trong sáng kiến cung cấp cho Ukraine 1,5 triệu quả đạn pháo.

Israel làm trái lời ông Trump

Quân đội Israel hôm 4/10 tuyên bố phía bắc Dải Gaza vẫn là “khu vực chiến sự” và kêu gọi người Palestine di chuyển về phía nam, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Israel “ngừng ném bom” vì Hamas đã chấp nhận một phần kế hoạch ngừng bắn.

Xe tăng Israel tham gia chiến dịch quân sự ở Dải Gaza (ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, quân đội Israel cho biết, phía bắc Dải Gaza, bao gồm cả thành phố Gaza, “vẫn là vùng chiến sự nguy hiểm”. Israel nhấn mạnh, quân đội nước này đang bao vây thành phố Gaza, và nỗ lực quay lại sẽ đi kèm “rủi ro đáng kể”.

Giới chức y tế ở Dải Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn hôm 4/10 và khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Một ngày trước đó, trong tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Hamas đã “sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài” và “Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom” để con tin có thể được thả ra an toàn.

“Hiện tại, làm như vậy là quá nguy hiểm”, ông Trump nhấn mạnh.

Ukraine tố Nga đánh trúng tàu đoàn chở khách

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga đánh trúng một chuyến tàu chở khách ở vùng Sumy, khiến hàng chục người bị thương, giới chức Ukraine tuyên bố.

“Đòn tập kích dữ dội bằng máy bay không người lái của Nga vào ga xe lửa ở Shostka, vùng Sumy”, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 4/10 bình luận trên Telegram, đồng thời đăng tải video về một toa tàu chở khách bị hư hại, bốc cháy và nhiều toa khác vỡ cửa sổ.

Đoàn tàu chở khách ở Sumy bị hư hại, bốc cháy (ảnh: Kyiv Post)

Theo ông Zelensky, hàng chục hành khách và nhân viên đường sắt đã bị thương.

Ông Oleh Hryhorov – lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự vùng Sumy – cho hay, nhà ga Shostka hứng chịu nhiều thiệt hại và lực lượng cứu hộ, y tế, ứng phó tình trạng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.

Vụ tập kích xảy ra khi đoàn tàu chở khách di chuyển từ thị trấn Shostka đến Kiev.

Bà Oksana Tarasiuk – lãnh đạo thị trấn Shostka – thông báo, khoảng 30 người bị thương do vụ tập kích. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

“Chỉ có sức mạnh mới có thể khiến Nga dừng lại. Chúng ta đã nghe những tuyên bố cứng rắn từ châu Âu và Mỹ. Đã đến lúc biến tất cả thành hiện thực. Nói suông là không đủ. Cần phải có hành động mạnh mẽ”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.

Hôm 4/10, ông Vyacheslav Gladkov – thống đốc vùng Belgorod (Nga) – cho biết, thành phố Belgorod bị máy bay không người lái Ukraine tập kích dữ dội, nhiều UAV bị bắn hạ.

“Bước đầu chúng tôi xác định không có thương vong”, ông Gladkov nói.

Hình ảnh do chính quyền Belgorod đăng tải cho thấy một số ô tô cháy rụi và tòa nhà cao tầng bị hư hại sau vụ tấn công.