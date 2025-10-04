Thế giới 24h: Nga tập kích "trúng mọi mục tiêu" quân sự và năng lượng Ukraine

Lực lượng cứu hỏa Ukraine cố gắng dập lửa tại một nhà máy nhiệt điện sau đòn tấn công của Nga. Ảnh: Reuters

Nga tập kích loạt cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng Ukraine

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/10 (giờ địa phương), Moscow đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái (UAV) tầm xa từ nhiều bệ phóng khác nhau, toàn bộ mục tiêu được nhắm đến đều bị đánh trúng.

Theo đài RT (Nga), tập đoàn năng lượng quốc doanh Ukraine – Naftogaz – mô tả đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào các mỏ khai thác khí đốt từ trước tới nay, đồng thời thừa nhận một số thiệt hại là “nghiêm trọng”.

Tập đoàn Naftogaz cho biết các cơ sở tại Kharkov và Poltava đã hứng khoảng 35 quả tên lửa – phần lớn là tên lửa đạn đạo – cùng khoảng 60 UAV.

Phía Ukraine gọi các đòn tấn công này là “vô nghĩa về mặt quân sự”. Moscow khẳng định lực lượng Nga không nhằm vào hạ tầng dân sự.

Trong khi đó, Kiev coi các đòn tấn công đường dài vào nhà máy lọc dầu và hạ tầng năng lượng của Nga là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine. Kiev cũng kêu gọi phương Tây hỗ trợ nước này tăng cường sản xuất UAV và tên lửa trong nước.

Ngoài ra, Ukraine có kế hoạch xuất khẩu một phần vũ khí tự sản xuất để bù đắp thiếu hụt ngân sách, đồng thời mong các đồng minh phương Tây tài trợ bù vào phần còn lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này cảnh báo rằng việc Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng nhạy cảm của Nga, bao gồm cả những nỗ lực gây tổn hại cho nhà máy điện hạt nhân, có thể kéo theo đòn đáp trả tương xứng.

“Đây là một trò chơi nguy hiểm”, ông Putin nói khi đang tham dự một sự kiện ở Sochi (Nga). “Những người ở phía bên kia cần hiểu: Nếu họ tiếp tục, chẳng điều gì có thể ngăn chúng ta đáp trả theo cách tương tự. Họ cần suy nghĩ về điều đó”.

Vụ khủng bố ở Anh: Nạn nhân chết vì trúng đạn cảnh sát

Một trong hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bên ngoài giáo đường Do Thái ở ngoại ô thành phố Manchester, Anh ngày 2/10 đã chết vì trúng đạn từ cảnh sát, lực lượng chức năng xác nhận.

Ông Stephen Watson, cảnh sát trưởng vùng Greater Manchester, cho biết cảnh sát cho rằng kẻ tấn công – được xác định là Jihad al-Shamie, 35 tuổi – không mang theo súng. Vết thương gây tử vong cho một trong hai nạn nhân là do trúng đạn.

“Do đó, trừ khi kết quả giám định pháp y cho thấy điều gì khác, rất đáng tiếc, đây có thể là hậu quả ngoài mong muốn từ hành động khẩn cấp cần thiết của sĩ quan chúng tôi nhằm chấm dứt một vụ tấn công tàn bạo”, tờ Guardian dẫn lời ông Watson nói.

Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Adrian Daulby, 53 tuổi, và ông Melvin Cravitz, 66 tuổi. Cả hai tử vong bên ngoài giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation tại Crumpsall, sau khi al-Shamie, công dân Anh gốc Syria, lao xe vào đám đông rồi dùng dao tấn công một người đi đường. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ trong vòng bảy phút kể từ khi nhận được tin báo vào sáng 2/10.

Cảnh sát Manchester cho biết, 3 người khác đã bị bắt với cáo buộc có liên quan đến âm mưu khủng bố.

Báo Anh: EU tính gỡ phong tỏa tài sản của tỷ phú Nga

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska. Ảnh: Alexander Wilf

Tờ Financial Times (Anh) ngày 3/6 đưa tin, EU đang xem xét dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt để giải phóng khoảng 2 tỷ euro cổ phần tại công ty xây dựng Strabag (Áo), liên quan tới tỷ phú Nga Oleg Deripaska, nhằm chuyển giao cho ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo để bù đắp thiệt hại mà tòa án Nga đã buộc RBI phải chịu.

RBI là một trong số rất ít ngân hàng phương Tây còn giữ hoạt động tại Nga sau khi EU áp đặt trừng phạt từ năm 2022, dù đã chịu áp lực thu hẹp hoạt động.

Trước đây, RBI và tỷ phú Deripaska từng đàm phán hoán đổi tài sản để mở lại quyền kiểm soát cổ phần Strabag (24%) nhưng bị hủy do lo ngại vi phạm trừng phạt EU và áp lực từ Mỹ.

Việc chuyển giao này về thực chất sẽ thi hành phán quyết của tòa án Nga, gây lo ngại trong EU rằng động thái có thể tạo tiền lệ cho các thực thể Nga khác đòi lại tài sản bị phong tỏa.

Tỷ phú Nga Deripaska nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây là “lỗi thời và phản tác dụng”, cho rằng chúng không làm suy yếu Nga mà còn gây rủi ro cho kinh tế toàn cầu.