Tàu ngầm hiện đại nhất của HQ: “Lá bài răn đe” với 10 ống phóng tên lửa đạn đạo

Tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil mới được Hàn Quốc hạ thủy hôm 23/10. Ảnh: TWZ.

Theo tạp chí The War Zone (TWZ), ROKS Jang Yeong-sil là chiếc đầu tiên trong 3 tàu ngầm thuộc lô KSS-III Batch II, do tập đoàn Hanwha Ocean đóng. Tàu dự kiến bàn giao cho hải quân Hàn Quốc cuối năm 2027 sau khi trải qua thử nghiệm vũ khí và kiểm tra khả năng vận hành.

So với lô đầu tiên (Batch I – lớp Dosan Ahn Chang-ho), tàu ngầm mới tăng lượng choán nước khoảng 3.500 tấn, chiều dài tăng lên 89 mét, đồng thời được nâng cấp toàn diện về khả năng phát hiện, tấn công, tàng hình và sinh tồn.

Điểm khác biệt quan trọng nhất của ROKS Jang Yeong-sil nằm ở 10 ống phóng thẳng đứng (VLS) – tăng so với 6 ống trên thế hệ trước. Tàu được thiết kế để mang theo 10 quả tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước (SLBM) hoặc tên lửa hành trình tấn công đất liền.

Phiên bản thế hệ thứ nhất của dự án tàu ngầm KS-III trong quá trình thử nghiệm trên biển. Ảnh: TWZ.

Với cấu hình này, Hàn Quốc nằm trong nhóm ít ỏi các cường quốc sở hữu tàu ngầm mang SLBM. Đáng chú ý, tên lửa đạn đạo Hàn Quốc trang bị cho tàu ngầm là đầu đạn thông thường, không phải đầu đạn hạt nhân do lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân và ràng buộc của Mỹ. Các tên lửa Hyunmoo-4-4 (K-SLBM) trang bị cho tàu ngầm có tầm bắn khoảng 800 km, đủ vươn tới hầu hết lãnh thổ Triều Tiên.

Từ năm 2023, Seoul đã thử nghiệm thành công khả năng phóng SLBM từ ống phóng đặt dưới nước, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực tấn công răn đe. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo từ lâu được các quốc gia xem là “quân bài sống sót” trong trường hợp bị tấn công phủ đầu, vì nó vẫn có thể phóng đòn đáp trả ngay cả khi căn cứ trên bờ bị vô hiệu hóa.

Tàu ROKS Jang Yeong-sil còn được trang bị hệ thống pin lithium-ion tiên tiến, giúp hoạt động dưới nước lâu hơn và di chuyển tốc độ cao hơn mà khó bị phát hiện. Ngoài ra, tàu còn có hệ thống AIP phụ trợ bằng pin nhiên liệu, kết hợp với lớp phủ cao su hấp thụ âm thanh và công nghệ giảm rung, giúp giảm tối đa tiếng ồn.

Tàu được trang bị 10 ống phóng thẳng đứng, có khả năng mang 10 quả tên lửa đạn đạo cỡ lớn. Ảnh: TWZ.

Về năng lực chống ngầm, tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, có thể phóng ngư lôi tiêu chuẩn hoặc mìn di động và tên lửa chống hạm.

Tàu được Hàn Quốc chế tạo gần như hoàn toàn bằng linh kiện trong nước, giảm phụ thuộc vào nhà sản xuất nước ngoài, và tăng khả năng xuất khẩu. Hàn Quốc đang giới thiệu thiết kế này cho Canada, quốc gia đang tìm mua tới 12 tàu ngầm mới.

Đáng chú ý, chương trình tàu ngầm đang được Seoul ưu tiên hơn cả kế hoạch đóng tàu sân bay, thể hiện chiến lược tập trung vào sức mạnh tấn công ngầm trong bối cảnh Triều Tiên không ngừng mở rộng kho tên lửa.

Theo giới phân tích, việc sở hữu tàu ngầm mang SLBM giúp Hàn Quốc tăng khả năng răn đe độc lập mà không hoàn toàn dựa vào “ô hạt nhân” của Mỹ, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới Bình Nhưỡng, rằng mọi hành động quá giới hạn đều có thể bị đáp trả ngay lập tức từ dưới lòng biển.