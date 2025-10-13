Nga lên tiếng về thông tin “tàu ngầm gặp sự cố" ngoài khơi nước Pháp

Bức ảnh được NATO chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy một tàu chiến Pháp đang giám sát tàu ngầm Nga. Ảnh: NATO_MARCOM/X

Bộ Quốc phòng Nga nói gì?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng tàu ngầm Novorossiysk gặp trục trặc kỹ thuật và buộc phải nổi lên mặt nước ở ngoài khơi nước Pháp.

Theo hãng thông tấn TASS, Nga khẳng định tàu ngầm Novorossiysk đang trong hành trình trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải, và việc nổi lên mặt nước “là hành động theo kế hoạch di chuyển, hoàn toàn bình thường”.

“Tàu ngầm Novorossiysk đang di chuyển đúng lịch trình được phê duyệt. Không có sự cố nào xảy ra với con tàu”, thông cáo của Nga nêu rõ, đồng thời cáo buộc “một số nguồn nước ngoài đã thổi phồng tình hình vì mục đích chính trị”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm việc tàu ngầm nổi lên khi đi qua eo biển có mật độ giao thông dày đặc là hành động cần thiết để bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định quốc tế.

Nghi vấn rò rỉ nhiên liệu

Trước khi Nga lên tiếng, một số nguồn tin châu Âu cho rằng tàu ngầm Novorossiysk có thể đã gặp trục trặc trong hành trình di chuyển từ Địa Trung Hải về Nga.

Theo kênh France 24 (Pháp), các nguồn quân sự ở châu Âu phát hiện vết loang dầu kéo dài nhiều hải lý khi tàu Novorossiysk đi qua eo biển Gibraltar vào cuối tháng 9, làm dấy lên nghi ngờ rằng tàu có thể bị rò rỉ nhiên liệu.

Sau đó, con tàu được nhìn thấy nổi lên mặt nước gần vùng Brittany ở bờ Đại Tây Dương – khu vực do hải quân Pháp và NATO giám sát chặt chẽ.

Cùng thời điểm, NATO đăng trên mạng X hình ảnh một tàu chiến Pháp theo dõi tàu ngầm Nga đang di chuyển trên mặt nước.

Những bức ảnh này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên đồn đoán rằng tàu ngầm Nga có thể đã gặp sự cố nghiêm trọng trong vùng biển quốc tế gần Pháp.

Pháp từ chối bình luận về vụ việc, nhưng xác nhận “một tàu hải quân Pháp đã giám sát hoạt động của một tàu ngầm nước ngoài trong khu vực”, theo thông lệ của NATO.

Novorossiysk có phải tàu ngầm hạt nhân không?

Tàu ngầm Novorossiysk. Ảnh: IDR

Tàu ngầm Novorossiysk thuộc lớp Varshavyanka (Kilo cải tiến), là tàu ngầm diesel-điện do Nga sản xuất, được biên chế cho Hạm đội Biển Đen từ năm 2014.

Con tàu dài khoảng 74 m, có thể mang tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí được Nga sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự tại Syria và Ukraine.

Khác với tàu ngầm hạt nhân, tàu diesel-điện như Novorossiysk phải định kỳ nổi lên để sạc pin và thông khí, nên việc xuất hiện trên mặt nước không nhất thiết là dấu hiệu của sự cố. Tuy nhiên, việc nó nổi lên ở khu vực gần bờ biển Pháp, trong bối cảnh quan hệ Nga – NATO đang căng thẳng, vẫn khiến giới quan sát phương Tây chú ý.

Reuters dẫn lời một chuyên gia hải quân châu Âu cho rằng: “Chỉ cần một tàu ngầm Nga nổi lên trong vùng biển gần NATO cũng đủ khiến nhiều nước cảnh giác. Đó là biểu tượng của sức mạnh, nhưng cũng có thể là tín hiệu cho thấy vấn đề kỹ thuật”.

Trong những năm gần đây, NATO liên tục theo dõi sát sao hoạt động của các tàu ngầm Nga ở châu Âu, coi đây là một phần trong chiến lược “răn đe” nhằm bảo vệ tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng dưới biển.

Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây “thổi phồng nguy cơ quân sự của Moscow” để biện minh cho việc tăng cường hiện diện quân sự quanh biên giới Nga.