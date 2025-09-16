'Tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới' của Nga phóng tên lửa ở Bắc Cực

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc đã thực hiện một đòn tấn công giả định bằng tên lửa tầm xa chính xác cao vào mục tiêu ở biển Barents.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen. (Nguồn: MW)

Thủy thủ đoàn tàu ngầm Arkhangelsk đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ vị trí dưới nước, kết quả cho thấy tên lửa đã đánh trúng mục tiêu thành công. Trong thời gian diễn ra vụ phóng, khu vực biển và không phận liên quan được tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải và hàng không dân sự.

Tàu ngầm lớp Yasen-M được coi là thế hệ tàu ngầm tấn công hiện đại và nguy hiểm nhất của Nga. Chiếc đầu tiên đi vào hoạt động từ giữa năm 2021 và từng được tạp chí National Interest của Mỹ gọi là "tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới".

Nhận thấy tiềm năng vượt trội của lớp tàu này so với các thế hệ trước, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 7 vừa qua đã ra lệnh tiếp tục sản xuất hàng loạt, nhấn mạnh vào khả năng mang vũ khí chính xác cao cùng hệ thống dẫn đường, liên lạc và thủy âm hiện đại.

Đáng chú ý, từ tháng 3, Nga đã chính thức tích hợp tên lửa hành trình siêu thanh Zircon lên tàu ngầm Yasen-M. Loại vũ khí này có tầm bắn khoảng 1.000 km, đạt tốc độ Mach 9, có khả năng cơ động cao và cực kỳ khó bị đánh chặn.

Trước đó, vào tháng 10/2021, một vụ phóng thử Zircon từ tàu ngầm Yasen-M đã được thực hiện thành công. Hiện mỗi tàu ngầm loại này có thể mang tới 32 tên lửa hành trình trong các ống phóng thẳng đứng, kèm theo 10 ống phóng ngư lôi và hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Igla-M.

Bên cạnh hoạt động của Arkhangelsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khuôn khổ Zapad 2025, Hạm đội Phương Bắc còn tiến hành diễn tập nhiều biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển ở Bắc Cực. Các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion cũng đã phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu mô phỏng. Cuộc tập trận lần này đồng thời kiểm tra năng lực chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng khác nhau trong khu vực, cũng như khả năng triển khai toàn diện vũ khí chính xác cao.

Theo giới quan sát, chiến lược phòng thủ của Nga trước nguy cơ đe dọa từ tàu chiến đối phương dựa nhiều vào mạng lưới tàu ngầm, tên lửa ven bờ và các loại vũ khí phóng từ trên không như máy bay ném bom Tu-22M3. Cách tiếp cận này được đánh giá là bất đối xứng, cho phép Nga hạn chế sự phụ thuộc vào các tàu mặt nước cỡ lớn và đắt đỏ như tàu khu trục, đồng thời vẫn duy trì khả năng răn đe hiệu quả.