Tổng thống Trump tuyên bố điều tàu ngầm đến gần bờ biển Nga

Phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh quân đội Mỹ ngày 30/9 (giờ địa phương) tại căn cứ Quantico (bang Virginia, Mỹ), Tổng thống Donald Trump thông báo ông đã điều động "một hoặc hai tàu ngầm" đến gần bờ biển Nga, nhưng không nêu vị trí và chủng loại tàu ngầm, USA Today đưa tin.

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Quantico ngày 30/10. Ảnh: GettyImages

Theo Tổng thống Mỹ, động thái triển khai tàu ngầm là để đáp trả tuyên bố mà Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev đưa ra cách đây khoảng 2-3 tháng liên quan đến căng thẳng giữa Nga-Mỹ xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

"Tôi gọi đó là từ N. Có hai từ N mà các bạn không bao giờ nên sử dụng", ông Trump nhấn mạnh. Newsweek cho hay, một trong hai "từ N" mà Tổng thống Mỹ đề cập là hạt nhân (nuclear). Ông từng nhiều lần đề cập đến "từ N" đó trong các bài phát biểu công khai trước đây.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ "đi trước Nga 20 năm" về năng lực hạt nhân. "Nếu phải sử dụng (vũ khí hạt nhân), thì chúng ta có nhiều hơn bất cứ ai. Chúng ta có thứ tốt hơn. Chúng ta có thứ mới hơn. Nhưng đó là điều chúng ta không bao giờ muốn nghĩ đến", ông nói.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ. Ảnh: GettyImages

Nga chưa bình luận về phát ngôn của Tổng thống Trump. Căng thẳng giữa Nga và Mỹ gần đây có dấu hiệu leo thang trở lại trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng trước lập trường cứng rắn của Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Trước đó, tháng 8/2025, ông Trump đã tranh cãi gay gắt với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev trên mạng xã hội. Trong một bài đăng trên Telegram khi đó, ông Medvedev từng đề cập đến hệ thống tự động tấn công hạt nhân "Bàn tay tử thần" có từ thời Liên Xô.

Sau tuyên bố về "Bàn tay tử thần", Tổng thống Trump thông báo hai tàu ngầm Mỹ đã "được điều đến các khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những tuyên bố ngu ngốc và mang tính khiêu khích này không chỉ đơn thuần là lời nói".