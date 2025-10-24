Lợi thế bất ngờ của Nga trong mùa đông lạnh giá sắp tới ở Ukraine

Năm ngoái, Nga vẫn duy trì nhịp độ tấn công ở Ukraine, bất chấp mùa đông lạnh giá. Ảnh: The Economist.

Theo tờ Euromaidan Press của Ukraine, mùa đông năm nay có thể mang lại cho Nga một số lợi thế rõ rệt. Trong khi các loại UAV của cả hai bên khó có thể cất cánh hoặc truyền hình ảnh ổn định khi sương mù dày đặc và nhiệt độ xuống thấp, phía Nga lại có trong tay kho vũ khí đa dạng hơn nhiều.

Các chuyên gia cho rằng thời tiết xấu có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của các UAV giá rẻ, vốn là “mắt thần” của Ukraine suốt mùa hè. “Sương mù và mưa khiến camera hồng ngoại hoặc định vị GPS mất ổn định, còn pin tiêu hao nhanh hơn trong giá rét”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định.

Đối với Nga, điều này mở ra cơ hội để sử dụng các phương tiện cơ giới quy mô lớn mà họ đã tích trữ trong suốt năm qua. Trong điều kiện UAV đối phương bị hạn chế, các đoàn xe tăng và thiết giáp có thể di chuyển an toàn hơn, tránh bị phát hiện hoặc tấn công từ xa. Một số nhà phân tích cho rằng Moscow có thể tận dụng mùa đông để mở các đợt tấn công mới, tạo thế trận cho mùa xuân năm sau.

“Nga hiện đang đẩy mạnh tấn công bằng xe bọc thép, xe tăng, mỗi khi thời tiết không thuận lợi cho hoạt động của UAV”, nhóm phân tích Conflict Intelligence Team (CIT) của Ukraine nhận định.

“Bất kỳ khoảng thời gian nào mà UAV của Ukraine phải nằm đất đều có thể là thời cơ để Nga tiến lên”, chuyên gia quân sự Konrad Muzyka nói. “Nga có pháo binh, không quân và lực lượng cơ giới để khai thác khoảng trống đó, trong khi Ukraine không có nhiều phương án thay thế”.

Một binh sĩ điều khiển UAV Ukraine có biệt danh Kriegsforscher nói về tình hình giao tranh trong tháng 10: “Thời tiết ngày càng tồi tệ. Nhưng chúng tôi vẫn đang tìm cách xoay xở”.

Kriegsforscher đề cập lực lượng phòng thủ Ukraine từng chặn một cuộc tấn công bằng đoàn xe bọc thép Nga vào ngày 9/10, phá hủy 16 phương tiện.